فرانسيا: ەۋروكوميسسيانىڭ «بەيبىتشىلىك كەڭەسى» وتىرىسىنا قاتىسۋعا مانداتى جوق
استانا. KAZINFORM - فرانسيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بەيسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اتىنان ۇيىمداستىرىلعان «بەيبىتشىلىك كەڭەسى» وتىرىسىنا ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ قاتىسقانى تۋرالى اقپاراتقا بايلانىستى تاڭدانىسىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ۆەدومستۆو ءمالىم ەتكەندەي، ەۋروپالىق كەڭەس ەۋروپالىق كوميسسيانى وسى شاراعا قاتىسۋعا ۋاكىلەتتەمە بەرمەگەن.
فرانسيا س ءى م- ءنىڭ رەسمي وكىلى پاسكال كونفاۆرە «بەيبىتشىلىك كەڭەسى» گازاداعى جاعدايعا نازار اۋدارۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ديپلومات فرانسيا بۇل مەحانيزمنىڭ مانداتى مەن قىزمەت اياسىندا بەلگىسىزدىك ساقتالعانشا قاتىسپايتىنىن جەتكىزدى.
پاسكال كونفاۆرە ەك وكىلىنىڭ «بەيبىتشىلىك كەڭەسى» وتىرىسىنا قاتىسقانى تۋرالى حابارلامانى «تاڭقالارلىق» دەپ باعالاپ، ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ وسى وتىرىسقا قاتىسۋعا مانداتى جوق ەكەنىن باسا ايتتى. ول ا ق ش- تان ورالعاننان كەيىن ە ك- دان وسى ماسەلە بويىنشا تۇسىنىكتەمە بەرۋدى كۇتەتىنىن ايتتى.
دونالد ترامپ بەيسەنبى كۇنى ۆاشينگتوندا «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» العاشقى وتىرىسىن وتكىزدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى رەسمي تۇردە «بەيبىتشىلىك كەڭەسىن» 22 -قاڭتاردا شۆەيتساريانىڭ داۆوس قالاسىندا وتكەن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم كەزىندە ونىڭ جارعىسىنا قول قويۋ راسىمىندە جاريالاعان بولاتىن. كەيبىر ءىرى ەلدەر مەن ا ق ش- تىڭ ءداستۇرلى وداقتاستارى بۇل باستاماعا قوسىلۋدان باس تارتتى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى. توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسى كوپجاقتى كۇش-جىگەردىڭ الەۋەتىن ارتتىراتىن، زامان تالابىنا ساي ۇيىم ەكەنىن العا تارتتى.
شارا بارىسىندا دونالد ترامپ قازاقستاندى كەرەمەت ءارى باي ەل رەتىندە سيپاتتادى.
ال توقايەۆ پرەزيدەنت ترامپ اتىنداعى ارنايى ناگرادانى بەكىتۋدى ۇسىندى.