فرانسيا الەمدەگى ەڭ كوپ تۋريست قابىلداعان ەل اتاندى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى فرانسيا 102 ميلليون شەتەلدىك تۋريست قابىلداپ، الەمدەگى ەڭ كوپ باراتىن ەل رەتىندەگى ورنىن ساقتاپ قالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
فرانسيا ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2024 -جىلى ەلگە 100 ميلليون تۋريست كەلسە، 2025 -جىلى بۇل كورسەتكىش 102 ميلليونعا جەتكەن.
تۋريزمنەن تۇسكەن تابىس تا تاريحي ماكسيمۋمعا جەتىپ، 77,5 ميلليارد ەۋرو بولدى. بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا %9- عا كوپ، دەپ جازادى Travel And Tour World.
فرانسيا ۇكىمەتى 2030 -جىلعا قاراي تۋريزمنەن تۇسەتىن تابىستى 100 ميلليارد ەۋروعا جەتكىزۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
فرانسياعا ەڭ كوپ تۋريست جىبەرگەن ەلدەر - گەرمانيا مەن بەلگيا (اءرقايسىسىنان 14,6 ميلليون ادام). ودان كەيىن ۇلى بريتانيا (13,1 ميلليون) جانە شۆەيتساريا (9 ميلليون) تۇر.
سونداي-اق امەريكالىق (%17) جانە جاپونيالىق تۋريستەر سانىنىڭ ايتارلىقتاي وسكەنى تىركەلدى.
تۋريستەر سانى بويىنشا كوشباسشى بولعانىمەن، تابىس كولەمى جاعىنان فرانسيا كورشىلەس يسپانيادان قالىپ وتىر. 2025 -جىلى يسپانيا 97 ميلليون قوناققا قىزمەت كورسەتىپ، 105 ميلليارد ەۋرو تابىس تاپقان.
ەكى ەل اراسىنداعى تابىس ايىرماشىلىعى تۋريستەردىڭ بولۋ ۇزاقتىعىمەن تۇسىندىرىلەدى.
فرانسياعا كەلەتىن كوپتەگەن شەتەلدىك تۋريست ەلدە قىسقا مەرزىمگە عانا ايالداپ، ونى وڭتۇستىك ەۋروپانىڭ باسقا ەلدەرىنە - مىسالى، يتاليا، يسپانيا نەمەسە گرەكياعا بارار جولداعى ترانزيتتىك باعىت رەتىندە پايدالانادى.
ال يسپانيا تۋريستەردى ۇزاق مەرزىمگە تارتۋعا بەيىم، بۇل ءبىر تۋريستكە شاققانداعى شىعىن كولەمىنىڭ جوعارى بولۋىنا اسەر ەتەدى.