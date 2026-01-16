ق ز
    17:46, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    فرانسيا 2027 -جىلى اسكەري بيۋدجەتىن ۇلعايتپاق

    استانا. KAZINFORM - فرانسيا 2027 -جىلى ءوزىنىڭ اسكەري بيۋدجەتىن 64 ميلليارد ەۋروعا دەيىن ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىر، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.

    Франция 2027 йилда ҳарбий бюджетини оширишни режалаштирмоқда
    Фото: Азертадж

    بۇل تۋرالى فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى يستر اۆيابازاسىندا فرانسۋز اسكەري قىزمەتشىلەرى الدىندا سويلەگەن سوزىندە مالىمدەدى.

    - ماقسات - 2027 -جىلعا قاراي جىلدىق بيۋدجەتتى 64 ميلليارد ەۋروعا جەتكىزۋ، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    ونىڭ ءسوزى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە تىكەلەي كورسەتىلدى.

    ەممانيۋەل ماكرون بۇعان دەيىن مۇنداي ماقسات 2030 -جىلعا بەلگىلەنگەنىن ەسكە سالدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا فرانسيانىڭ اسكەري شىعىندارى 50,5 ميلليارد ەۋرونى قۇرايدى. ال 2017 -جىلى، ماكرون فرانسيا پرەزيدەنتى بولىپ سايلانعان كەزدە، ەلدىڭ قورعانىسقا جۇمساعان شىعىندارى 32,3 ميلليارد ەۋرو بولعان.

    وسىدان بۇرىن فرانسۋز ۇكىمەتى 6 -اقپاندا گرەنلانديا استاناسى نۋۋكتا كونسۋلدىق اشاتىنىن جاريالادى. بۇل ايماققا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، ونى ءوز باقىلاۋىنا العىسى كەلگەن.

