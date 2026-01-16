فرانسيا 2027 -جىلى اسكەري بيۋدجەتىن ۇلعايتپاق
استانا. KAZINFORM - فرانسيا 2027 -جىلى ءوزىنىڭ اسكەري بيۋدجەتىن 64 ميلليارد ەۋروعا دەيىن ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىر، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
بۇل تۋرالى فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى يستر اۆيابازاسىندا فرانسۋز اسكەري قىزمەتشىلەرى الدىندا سويلەگەن سوزىندە مالىمدەدى.
- ماقسات - 2027 -جىلعا قاراي جىلدىق بيۋدجەتتى 64 ميلليارد ەۋروعا جەتكىزۋ، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ونىڭ ءسوزى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە تىكەلەي كورسەتىلدى.
ەممانيۋەل ماكرون بۇعان دەيىن مۇنداي ماقسات 2030 -جىلعا بەلگىلەنگەنىن ەسكە سالدى.
قازىرگى ۋاقىتتا فرانسيانىڭ اسكەري شىعىندارى 50,5 ميلليارد ەۋرونى قۇرايدى. ال 2017 -جىلى، ماكرون فرانسيا پرەزيدەنتى بولىپ سايلانعان كەزدە، ەلدىڭ قورعانىسقا جۇمساعان شىعىندارى 32,3 ميلليارد ەۋرو بولعان.
وسىدان بۇرىن فرانسۋز ۇكىمەتى 6 -اقپاندا گرەنلانديا استاناسى نۋۋكتا كونسۋلدىق اشاتىنىن جاريالادى. بۇل ايماققا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، ونى ءوز باقىلاۋىنا العىسى كەلگەن.