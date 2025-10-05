ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:30, 05 - قازان 2025 | GMT +5

    فلوريدا جاعالاۋىندا 300 جىل بۇرىن باتىپ كەتكەن قازىنا تابىلدى

    استانا. KAZINFORM - اتلانت مۇحيتىنىڭ فلوريدا جاعالاۋىندا قازىنا ىزدەۋشىلەر التىن مەن كۇمىس تەڭگەلەردى تاپتى. ولار 1715 -جىلى يسپانياعا قازىنا تيەپ شىققان كەمەلەرمەن بىرگە سۋعا كەتكەن، دەپ حابارلايدى Euronews.

    Найдены сокровища испанской короны, затонувшие более 300 лет назад
    Фото: 1715treasurefleet

    باتىپ كەتكەن كەمەلەردى كوتەرۋمەن اينالىساتىن كومپانيانىڭ سۇڭگۋىرلەر توبى 1 ميلليون دوللارلىق قازىناعا تەڭ التىن-كۇمىس مونەتالار مەن سيرەك ارتەفاكتىلەردى انىقتادى.

    التىن-كۇمىس تيىندار مەن وزگە دە جادىگەرلەر 1715 -جىلدىڭ 31 -شىلدەسىندە باسقا دا كەمەلەرمەن بىرگە اپاتقا ۇشىراعان يسپان گالەونىنىڭ بورتىندا بولعان.

    Найдены сокровища испанской короны, затонувшие более 300 лет назад
    Фото: 1715treasurefleet.com

    فلوتيليا جاڭا دۇنيەدەن يسپانياعا كولونيالاردا وندىرىلگەن التىن، كۇمىس پەن اسىل تاستاردى الىپ بارا جاتقان. الايدا جويقىن داۋىل كەمەلەردى سۋعا باتىرىپ، جۇزدەگەن تەڭىزشىنىڭ ءومىرىن قيدى، ال يسپانيا قازىناسى مۇحيت تۇبىنە كەتكەن.

    ايتا كەتەرلىگى، تابىلعان مونەتالار جاقسى ساقتالعان: ولاردىڭ كوپشىلىگىندە سوعىلعان جىلى مەن تەڭگە سارايىنىڭ تاڭبالارى ايقىن كورىنەدى.

    بۇل جاڭالىق وتكەن جازدا شىققانىمەن، 1715 Fleet - Queens Jewels LLC كومپانياسى ونى وسى اپتادا رەسمي تۇردە جاريا ەتتى.

    «Милтон» дауылы Флорида жағалауына жақындады
    Фото: National Weather Service

     

    الەم
