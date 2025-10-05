فلوريدا جاعالاۋىندا 300 جىل بۇرىن باتىپ كەتكەن قازىنا تابىلدى
استانا. KAZINFORM - اتلانت مۇحيتىنىڭ فلوريدا جاعالاۋىندا قازىنا ىزدەۋشىلەر التىن مەن كۇمىس تەڭگەلەردى تاپتى. ولار 1715 -جىلى يسپانياعا قازىنا تيەپ شىققان كەمەلەرمەن بىرگە سۋعا كەتكەن، دەپ حابارلايدى Euronews.
باتىپ كەتكەن كەمەلەردى كوتەرۋمەن اينالىساتىن كومپانيانىڭ سۇڭگۋىرلەر توبى 1 ميلليون دوللارلىق قازىناعا تەڭ التىن-كۇمىس مونەتالار مەن سيرەك ارتەفاكتىلەردى انىقتادى.
التىن-كۇمىس تيىندار مەن وزگە دە جادىگەرلەر 1715 -جىلدىڭ 31 -شىلدەسىندە باسقا دا كەمەلەرمەن بىرگە اپاتقا ۇشىراعان يسپان گالەونىنىڭ بورتىندا بولعان.
فلوتيليا جاڭا دۇنيەدەن يسپانياعا كولونيالاردا وندىرىلگەن التىن، كۇمىس پەن اسىل تاستاردى الىپ بارا جاتقان. الايدا جويقىن داۋىل كەمەلەردى سۋعا باتىرىپ، جۇزدەگەن تەڭىزشىنىڭ ءومىرىن قيدى، ال يسپانيا قازىناسى مۇحيت تۇبىنە كەتكەن.
ايتا كەتەرلىگى، تابىلعان مونەتالار جاقسى ساقتالعان: ولاردىڭ كوپشىلىگىندە سوعىلعان جىلى مەن تەڭگە سارايىنىڭ تاڭبالارى ايقىن كورىنەدى.
بۇل جاڭالىق وتكەن جازدا شىققانىمەن، 1715 Fleet - Queens Jewels LLC كومپانياسى ونى وسى اپتادا رەسمي تۇردە جاريا ەتتى.