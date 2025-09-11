FIFA قازاقستاندا 100 شاعىن فۋتبول الاڭىن سالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان حالىقارالىق FIFA Arena جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ قول قويدى، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، بۇل باستاما بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر فۋتبولىن دامىتۋعا جانە مەكتەپ وقۋشىلارىنا زاماناۋي سپورت ينفراقۇرىلىمىنا تەڭ قولجەتىمدىلىك جاساۋعا باعىتتالعان.
- جوبا اياسىندا ەلىمىزدەگى جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەردىڭ اۋماعىندا 100 شاعىن فۋتبول الاڭى سالىنادى. بۇل - جوباعا قاتىسۋشى ەلدەر اراسىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. العاشقى الاڭدار بيىل حرومتاۋ مەن كوكشەتاۋ قالالارىندا پايدالانۋعا بەرىلەدى. باعدارلامانى تولىق اياقتاۋ 2027 -جىلعا جوسپارلانعان، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
جوبانى قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
ءار الاڭ FIFA ستاندارتىنا سايكەس سالىنادى: كولەمى 20×40 مەتر، جاڭا بۋىنداعى جاساندى ءشوپ جابىنى توسەلەدى (non-infill turf)، كىرىكتىرىلگەن قاقپا، قورشاۋ پانەلدەرى مەن قاۋىپسىزدىك تورلارى ورناتىلادى.
امبەباپ قۇرىلىم الاڭداردى قولدانىستاعى مەكتەپ اۋلالارى مەن سپورت ايماقتارىنا ىڭعايلى تۇردە سالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جوبا ەڭ الدىمەن شاعىن قالالار مەن اۋىل مەكتەپتەرىن قامتيدى.
قارجىلاندىرۋدى FIFA قامتاماسىز ەتسە، ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ۇيىمداستىرۋشىلىق قولداۋ كورسەتەدى.
- بۇگىندە فۋتبول ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە دامىپ، ەڭ تانىمال بۇقارالىق سپورت تۇرلەرىنىڭ ءبىرى سانالادى. قازىرگى تاڭدا فۋتبولمەن 1,1 ميلليوننان استام ادام جۇيەلى تۇردە اينالىسادى. ودان بولەك 7378 جاتتىقتىرۋشى جۇمىس ىستەيدى. ەلىمىزدە 280 ستاديون، 148 فۋتبول مانەجى، 7 مىڭنان استام مەكتەپ الاڭى جانە 400-دەن اسا دەنە شىنىقتىرۋ- ساۋىقتىرۋ كەشەنى بار. پرەمەر- ليگادا 14 كاسىبي كلۋب ونەر كورسەتسە، 242 بالالار-جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەبىندە 40 مىڭنان استام جاس فۋتبولشى دايىندالىپ جاتىر، - دەگەن دەرەك كەلتىردى مينيسترلىك.
كەيىنگى جىلدارى ەلىمىزدە FIFA جانە ۋەفا- نىڭ قولداۋىمەن تالعاردا ۇلتتىق قۇرامالارعا ارنالعان وقۋ-جاتتىعۋ بازاسى، استاناداعى فۋتبول ءۇيى مەن مانەج، شىمكەنتتەگى جەكە «بيىك» بازاسى جانە قوستانايداعى «توبول» كلۋبىنا ارنالعان تولىققاندى مانەج سالىندى.
بۇدان بۇرىن الماتى وبلىسىندا FIFA ستاندارتى بويىنشا فۋتبول اكادەمياسى سالىناتىنى انىقتالدى.