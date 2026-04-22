ف ت ب قۇپيا زەرتحانا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جۇمباق ءولىمىن تەرگەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ف ت ب قۇپيا ۇكىمەتتىك زەرتحانالاردا جۇمىس ىستەگەن 10 جوعالعان نەمەسە قايتىس بولعان عالىم مەن قىزمەتكەر ءىسى بويىنشا ىقتيمال بايلانىستاردى ىزدەپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
ءۇش جىل ىشىندە بولعان جانە NASA- نىڭ رەاكتيۆتى قوزعالىس زەرتحاناسى مەن لوس-الاموس ۇلتتىق زەرتحاناسىمەن بايلانىستى بىرنەشە زەرتتەۋشىلەر مەن باسقا دا قىزمەتكەرلەردىڭ ءىز- ءتۇسسىز جوعالۋى مەن جۇمباق ءولىمى الەۋمەتتىك جەلىلەردە بەلسەندى تالقىلانىپ جاتىر. بۇل ىستەر ا ق ش- تىڭ يادرولىق جانە عارىش باعدارلامالارىن بۇزۋعا باعىتتالعان قاستاندىقتىڭ ءبىر بولىگى بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدار بار.
ا ق ش ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ ۇلتتىق يادرولىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ (NNSA) وكىلى اگەنتتىك بۇل ىستەر بايلانىستى بولۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىقتاردى ەسكەرىپ جاتقانىن ايتتى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ قازىرگى جانە بۇرىنعى قىزمەتكەرلەرى ىستەر اراسىندا بايلانىس بار دەپ ەسەپتەمەيدى، سەبەبى بۇل نىسانداردا جالپى العاندا 20000-نان استام ادام جۇمىس ىستەيدى جانە ءولىم جاعدايلارى كەيدە بولىپ تۇرادى.
ينتەرنەتتەگى قاۋەسەتتەردە 10 ادامنىڭ بەسەۋى - گەنەرالدان باستاپ اكىمشىلىك قىزمەتكەرىنە دەيىن - كاليفورنيا مەن نيۋ- مەكسيكودا جوعالىپ كەتتى، ال بەسەۋى سوڭعى ءبىر جىلدا قايتىس بولعانى ايتىلعان.
اقپان ايىندا 68 جاستاعى زەينەتكەر گەنەرال-مايور ۋيليام نيل ماككاسلەندتىڭ جوعالىپ كەتۋى ونىڭ بۇرىنعى رايت-پاتتەرسون اۋە كۇشتەرى بازاسىن زەرتتەۋ زەرتحاناسىنىڭ باستىعى قىزمەتىنە بايلانىستى قۇپيا اسكەري باعدارلامالار مەن نلو- مەن بايلانىسى بولۋى مۇمكىن ەكەندىگى تۋرالى ينتەرنەتتە كەڭ تارالعان بولجامداردى تۋدىردى. الايدا، ونىڭ ايەلى سيۋزان ماككاسلەند Facebook-تە بۇل بولجامدى جوققا شىعاردى، ويتكەنى كۇيەۋى 12 جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن اۋە كۇشتەرىنەن زەينەتكە شىققان. 48 جاستاعى ستيۆەن گارسيا 2025 -جىلدىڭ تامىز ايىندا جوعالىپ كەتتى. ول كانزاس- سيتيدەگى ۇلتتىق يادرولىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ كامپۋسىندا مۇلىك ساقتاۋشىسى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
لوس- الاموس ۇلتتىق زەرتحاناسىنان جوعالىپ كەتكەن جانە قاۋىپسىزدىك رۇقساتى بولماعان 53 جاستاعى مەليسسا كاسياس سوڭعى رەت لوس- الاموستاعى تاس جولمەن ريۋكزاكپەن جالعىز جۇرگەنى ايتىلادى.
2025 -جىلدىڭ مامىر ايىندا لوس-الاموس ۇلتتىق زەرتحاناسىندا دا جۇمىس ىستەگەن 78 جاستاعى ەنتوني چاۆەس جوعالىپ كەتتى.
زىمىران قوزعالتقىشتارىندا جۇمىس ىستەيتىن اەروعارىش ينجەنەرى، 60 جاستاعى مونيكا دجاسينتون رەزا 2025 -جىلدىڭ 22 -ماۋسىمىندا لوس- انجەلەس ماڭىندا سەرۋەندەپ جۇرگەندە جوعالىپ كەتتى. MIT پروفەسسورى، سينتەز جانە پلازما فيزيكاسى سالاسىنداعى ساراپشى نۋنو لۋرەيرو 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا بوستونداعى ۇيىندە بۇرىنعى ينجەنەرلىك سىنىپتاسى كلاۋديو نيەۆەس ۆالەنتەنىڭ قولىنان قازا تاپتى.
كاليفورنيا تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىنىڭ استروفيزيگى كارل گريللماير اقپان ايىندا لوس- انجەلەس وكرۋگىندەگى ءۇيىنىڭ ۆەرانداسىندا اتىپ ءولتىرىلدى.
Novartis زەرتتەۋشىسى دجەيسون توماستىڭ دەنەسى وتكەن ايدا، ول جوعالىپ كەتكەننەن كەيىن ءۇش اي وتكەن سوڭ ماسساچۋسەتس كولىنەن تابىلدى. ونىڭ ايەلى اتا-اناسىنىڭ ەكەۋى دە وتكەن جىلى قايتىس بولعاننان كەيىن قاتتى قايعىرعانىن ايتتى.
NASA- نىڭ فرەنك مايۆالد 2024 -جىلدىڭ 4 -شىلدەسىندە لوس-انجەلەستە 61 جاسىندا قايتىس بولدى.
NASA- نىڭ رەاكتيۆتى قوزعالىس زەرتحاناسىنىڭ فيزيگى مايكل دەۆيد حيكس 2023 -جىلدىڭ شىلدەسىندە 59 جاسىندا قايتىس بولدى. نيۋ- مەكسيكو شتاتىنىڭ بەرناليللو وكرۋگىنىڭ وكىلى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتقانىن، ءبىراق تەرگەۋشىلەر قازىرگى ۋاقىتتا ەشقانداي قىلمىستىڭ دالەلىن تاپپاعانىن ايتتى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا