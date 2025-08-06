ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:41, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    شۆەيتساريا پرەزيدەنتى ەلگە ميللياردتاعان شىعىن كەلتىردى دەپ ايىپتالىپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - شۆەيتساريا پرەزيدەنتى كارين كەللەر-زۋتتەردىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن 31 -شىلدەدە جۇرگىزگەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋى ەل ءۇشىن ميللياردتاعان دوللارلىق كەدەندىك شىعىنعا اينالدى، دەپ حابارلايدى Tages-Anzeiger.

    Президента Швейцарии обвиняют в нанесении стране многомиллиардных убытков
    Фото: my-swiss.ru

    كەللەر زۋتتەر وسى كەلىسسوز بارىسىندا ا ق ش پەن شۆەيتساريا اراسىنداعى ساۋدا تاپشىلىعىن ءتۇسىندىرىپ، كەدەندىك باج سالىعىن %10- عا دەيىن تومەندەتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلۋگە تىرىسقان.

    الايدا ترامپ بۇل ارەكەتتى «وزىنە اقىل ايتۋ» دەپ قابىلداپ، جەڭىلدىك جاساۋ ورنىنا، شۆەيتسارياعا %39- دىق تاريف ەنگىزەتىنىن جاريالاعان. بۇل الەمدەگى ەڭ جوعارى كەدەندىك باجداردىڭ ءبىرى.

    شۆەيتساريا ۇكىمەتىندە كەللەر-زۋتتەر اڭعالدىق ءۇشىن ايىپتالىپ وتىر.

    5 -تامىز كۇنى شۆەيتساريا پرەزيدەنتى باستاعان دەلەگاتسيا ۆاشينگتونعا شۇعىل تۇردە اتتانىپ، ا ق ش- پەن ساۋدا كەلىسسوزدەرىن قايتا باستاۋعا نيەتتى.

    ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن دونالد ترامپ ونداعان ەلگە قاتىستى كەدەندىك باج سالىعىن كوتەرگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن. جاڭا تاريفتەر 10- دان %41- عا دەيىن اۋىتقيدى.

    ەڭ جوعارى تاريفتەر ەنگىزىلگەن ەلدەر قاتارىندا:

    سيريا - %41

    لاوس پەن ميانما - %40

    شۆەيتساريا - %39

    جاڭا باج سالىعى بەيسەنبى كۇنى كۇشىنە ەنەدى.

