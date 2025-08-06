شۆەيتساريا پرەزيدەنتى ەلگە ميللياردتاعان شىعىن كەلتىردى دەپ ايىپتالىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - شۆەيتساريا پرەزيدەنتى كارين كەللەر-زۋتتەردىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن 31 -شىلدەدە جۇرگىزگەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋى ەل ءۇشىن ميللياردتاعان دوللارلىق كەدەندىك شىعىنعا اينالدى، دەپ حابارلايدى Tages-Anzeiger.
كەللەر زۋتتەر وسى كەلىسسوز بارىسىندا ا ق ش پەن شۆەيتساريا اراسىنداعى ساۋدا تاپشىلىعىن ءتۇسىندىرىپ، كەدەندىك باج سالىعىن %10- عا دەيىن تومەندەتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلۋگە تىرىسقان.
الايدا ترامپ بۇل ارەكەتتى «وزىنە اقىل ايتۋ» دەپ قابىلداپ، جەڭىلدىك جاساۋ ورنىنا، شۆەيتسارياعا %39- دىق تاريف ەنگىزەتىنىن جاريالاعان. بۇل الەمدەگى ەڭ جوعارى كەدەندىك باجداردىڭ ءبىرى.
شۆەيتساريا ۇكىمەتىندە كەللەر-زۋتتەر اڭعالدىق ءۇشىن ايىپتالىپ وتىر.
5 -تامىز كۇنى شۆەيتساريا پرەزيدەنتى باستاعان دەلەگاتسيا ۆاشينگتونعا شۇعىل تۇردە اتتانىپ، ا ق ش- پەن ساۋدا كەلىسسوزدەرىن قايتا باستاۋعا نيەتتى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن دونالد ترامپ ونداعان ەلگە قاتىستى كەدەندىك باج سالىعىن كوتەرگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن. جاڭا تاريفتەر 10- دان %41- عا دەيىن اۋىتقيدى.
ەڭ جوعارى تاريفتەر ەنگىزىلگەن ەلدەر قاتارىندا:
سيريا - %41
لاوس پەن ميانما - %40
شۆەيتساريا - %39
جاڭا باج سالىعى بەيسەنبى كۇنى كۇشىنە ەنەدى.