شينجياڭ ۇكىمەتى قازاقستان كاسىپكەرلەرىمەن بايلانىستى نىعايتپاق
استانا. KAZINFORM - قىتايعا ساپارلاپ جاتقان قازاقستان ازاماتتارىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ۇرىمجىدە شىينجياڭ ۇكىمەتىنىڭ سىرتقى بايلانىس جونىندەگى كەڭسە وكىلدەرىنىڭ قازاقستاننىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنان قۇرالعان دەلەگاتسيامەن كەزدەسۋ بارىسىندا ءمالىم بولدى.
شينجياڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق ولكەسى ۇكىمەتىنىڭ سىرتقى بايلانىس جونىندەگى كەڭسە باسشىسىنىڭ ورىنباسارى شياۋ ەۆەن قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ۆيزاسىز رەجيمگە بايلانىستى قازىر ەكى جاقتا دا تۋريستەر سانى ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- ال ەڭبەك ميگرانتتارىنا توقتالساق، ولار جۇمىس ىستەۋگە ارنالعان ۆيزانى راسىمدەۋى ءتيىس. سوندىقتان وسى باعىتتاعى دەرەكتەردى كونسۋلدىق قىزمەتتەن ناقتىلاۋ كەرەك. اتاپ ايتقاندا، ۇرىمجىدە قازاقستان كومپانيالارىنىڭ وكىلدىكتەرى بار. جالپى، وسىندا قازاقستاندىق كومپانيالاردىڭ كەلۋىن قۇپتايمىز جانە قولداۋ جاساۋعا دايىنبىز. شينجياڭ جىبەك جولىنىڭ ەكونوميكالىق بەلدەۋىنىڭ نەگىزگى ايماعى بولعاندىقتان، قازاقستان كاسىپكەرلەرىمەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇددەلىمىز، - دەدى شياۋ ەۆەن.
سونىمەن قاتار ول وسى جىلى كوكتەمدە قازاقستانعا العاش رەت ساپارمەن بارىپ، استاناداعى حالىقارالىق فورۋمعا قاتىسقانىن ايتتى.
- قازاقستان باي تابيعي رەسۋرستارىمەن جانە بىرەگەي مادەني داستۇرىمەن ەرەكشە ەكەنىن بىلەمىن. جالپى، قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى قارقىندى دامىپ كەلەدى. بۇل تۇرعىدا شينجياڭنىڭ ءرولى ماڭىزدى، سەبەبى ەكى ەلدىڭ بىرلەسكەن جوبالارىنىڭ كوبى ءبىزدىڭ وڭىرمەن بايلانىستى. الداعى ۋاقىتتا دا قازاقستانمەن ءتۇرلى سالادا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدىڭ الەۋەتى زور، - دەدى شياۋ ەۆەن.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، شينجياڭداعى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قازاق تىلىندەگى كونتەنتتى كوبىرەك شىعارۋعا نازار اۋدارىپ وتىرعانى ءمالىم بولدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ