شىنايى حرونيكا: Kazinform-نىڭ 105 جىلدىعىنا ارنالعان كىتاپتار MNU-عا سىيعا تارتىلدى
استانا. قازاقپارات - Maqsut Narikbayev University-گە «Kazinform. شىنايى حرونيكا» كىتابىنىڭ 40 داناسى سىيعا تارتىلدى. كىتاپ بەرۋ ۋنيۆەرسيتەت پەن Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى باسشىلىعىنىڭ كەزدەسۋى بارىسىندا ءوتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى قۇرىلىمىنا كىرەتىن Kazinform حالىقارالىق مارتەبە العان العاشقى مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى رەتىندە تانىمال. اگەنتتىك 105 جىل بويى ساياسات، ەكونوميكا، ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ، سپورت، مادەنيەت جانە قوعام ءومىرىنىڭ باسقا دا ماڭىزدى سالالارى تۋرالى سەنىمدى جانە ۋاقىتىلى اقپارات تاراتىپ كەلەدى. Kazinform ماتەريالدارى بەس تىلدە، سونداي-اق لاتىن گرافيكاسى مەن توتە جازۋدا قولجەتىمدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا MNU پروۆوستى انار يبرايەۆا Kazinform رەداكسياسىن مەرەيتويىمەن قۇتتىقتاپ، ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى باسشىلىعىنا جەمىستى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، 2023 -جىلى MNU- دا تەلەراديوكەشەنمەن بىرلەسە حالىقارالىق جۋرناليستيكا مەكتەبى اشىلدى. مەكتەپ دەكانى ايگۇل جامالوۆا ستۋدەنتتەردىڭ وندىرىستىك پراكتيكادان ءوتۋ، جۇمىسقا ورنالاسۋى جانە جەتەكشى وتاندىق جانە الەمدىك جۋرناليستەردەن تاجىريبە الۋى ءۇشىن سەرىكتەستەردىڭ قولجەتىمدى كەڭ مۇمكىندىكتەرىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار Kazinform باسقارۋشى ديرەكتورى ناعاشىبەك الدان مەرەيتويلىق كىتاپ بويىنشا جۇرگىزىلگەن اۋقىمدى جۇمىستار تۋرالى ايتىپ بەردى. باسىلىمدا تۇسىنىكتى تىلدە حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ جاڭالىقتار ازىرلەۋ ۇستاحاناسىنىڭ سىرلارى جانە كاسىبي قۇپيالارى تۋرالى باياندالادى. ناعاشىبەك الدان باسىلىمنىڭ بولاشاق جۋرناليستەر ءۇشىن پايدالى وقۋ قۇرالى بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، «Kazinform. شىنايى حرونيكا» كىتابى ۋنيۆەرسيتەت كىتاپحاناسىندا وقىرماندار ءۇشىن قولجەتىمدى.