شىمكەنتتىك كىتاپقۇمار وقۋشى بىلىمىمەن تاڭعالدىردى
استانا. قازاقپارات - شىمكەنتتىك ءالتايىر ەرنازاروۆ 12 جاسىندا-اق، 600-دەن استام كىتاپ وقىعان. بەس جاسىنان كىتاپقۇمار بالا قازاقشا عانا ەمەس، ورىس، اعىلشىن تىلدەرىندەگى شىعارمالاردى دا بايىپتاپ، الەم ادەبيەتىنىڭ وزىق تۋىندىلارىن پاراقتاپ ءجۇر.
ءوزىنىڭ ايتۋىنشا، ءار كىتاپ - جاڭا الەم، تىڭ وقيعا، ومىرلىك ساباق. قاتارلاستارىنا قاراعاندا ءالتايىردىڭ كىتاپقا دەگەن ىنتاسى ەرتە ويانعان. ادەبيەتتىڭ ءتۇرلى جانرىن تاڭداماي وقي بەرەدى. فانتاستيكا، كلاسسيكا، پسيحولوگيا مەن تاريحي روماندارعا قىزىعادى. كىتاپ وقۋ ارقىلى قيالى مەن وي ۇشقىرلىعىن دامىتقان ول بۇگىندە اعىلشىن تىلىندە ەركىن سويلەيدى.
ءالتايىر ەرنازاروۆ، وقۋشى:
- مەنىڭ ويىمشا 650 كىتاپ وقۋ ونشا قيىن ەمەس. سەبەبى ءبىر نارسەنى جاقسى كورگەندە ىستەي الاسىڭ عوي.
ول كوبىنە ەلەكتروندى فورماتتاعى كىتاپتاردى وقيدى. جەكە قۇرىلعىسىندا 500-گە جۋىق شىعارما ساقتالعان. ال كىتاپحانادان العان كىتاپتى بىرنەشە كۇندە وقىپ، ۋاقىتىنان بۇرىن تاپسىرادى. كىتاپحاناشىنىڭ ايتۋىنشا، پىكىر الماسىپ، تالقىلاعاندى جاقسى كورەدى.
ايگەرىم وتەگەنوۆا، كىتاپحاناشى:
- بوس ۋاقىتىندا ءبىزدىڭ كىتاپحانادان شىقپايدى. ەڭ ۇزدىك وقىرماندارىمنىڭ ءبىرى دەپ بىلەمىن. سونداي-اق ءالتايىردىڭ قابىلەتتىلىگى اۋىر تاقىرىپتاعى كىتاپتاردى دا الىپ وقيتىنىن بايقادىم. ءبىز كوبىنە ەكەۋمىز پىكىر الماسامىز. سول كەزدە ونىڭ ويىن ءبىلىپ وتىرامىن.
ماماندار ءالتايىردىڭ كىتاپقا دەگەن قۇشتارلىعىن قۇپتايدى. ونىڭ بەت الىسى سمارتفونعا تاۋەلدىلىك ارتقان زاماندا قاتارلاستارىنا ۇلگى بولار قاسيەت دەپ سانايدى. ويتكەنى كىتاپ بالانىڭ تانىم كوكجيەگىن كەڭەيتىپ، لوگيكالىق ويلاۋىن، ءسوز ساپتاۋىن، قيال جۇيەسىن دامىتادى.
سالتانات اسانوۆا، پسيحولوگ:
- بالا ىشكى قاجەتتىلىكتەرىن، بارلىق الەمدى تانۋداعى سۇراقتارىن وسى كىتاپ ارقىلى الۋى - قالىپتى. ياعني بالانىڭ ناعىز IQ دامىتۋى وسى كەزدە بولىپ تابىلادى.
ءالتايىر ءۇشىن كىتاپ وقۋ كۇندەلىكتى ادەت. جەكە بولمەسى شاعىن كىتاپحاناعا اينالعان. سپورتقا دا كوڭىل ءبولىپ، سەمسەرلەسۋ مەن جۇزۋگە قاتىسىپ ءجۇر. كەلەشەكتە ءوزى دە جازۋشى بولۋدى ارماندايدى.
