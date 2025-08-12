شىمكەنتتە ەر ادام ناۋقاستى سوققىعا جىعىپ، اۋرۋحانادا پوليتسياعا قارسىلىق بىلدىرگەن
شىمكەنت. KAZINFORM - ناتيجەسىندە زارداپ شەككەندەردىڭ ءبىرى جابىق باس مي جاراقاتىن الدى.
وقيعانىڭ ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تارالدى. كادرلاردا ەر ادامنىڭ دورەكى سوزدەر ايتىپ، ناۋقاستى ۇرىپ، پوليتسيا قىزمەتكەرىن يتەرىپ جاتقانى ايقىن كورىنەدى. سونىمەن قاتار، ول ۇلتارالىق ارازدىقتى قوزدىراتىن سوزدەر ايتادى.
- 9 -تامىز تۇنگى ۋاقىتتا № 1 قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ قابىلداۋ بولىمىندە پاتسيەنتتەرگە ىلەسىپ كەلگەن ازاماتتاردىڭ اراسىندا جانجال شىقتى. جانجال بارىسىندا ءبىر ازامات جابىق باس مي جاراقاتىن الىپ، اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى. ونىڭ جاعدايى تۇراقتى دەپ باعالانادى. وقيعا تۋرالى دەرەۋ پوليتسياعا حابارلاندى، - دەپ حابارلادى قالا دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى.
اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
- كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. وقيعانىڭ بارلىق جاعدايلارىن انىقتاۋعا باعىتتالعان كەشەندى تەرگەۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋدىڭ بارىسى پوليتسيا باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەدى شىمكەنت پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.