    18:28, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    شىمكەنتتە ناۋقاسقا تۋعان ءىنىسى ءبىر بۇيرەگىن بەرىپ، ءومىر سىيلادى

    شىمكەنت. KAZINFORM - قالالىق №1 كلينيكالىق اۋرۋحانادا جوعارى تەحنولوگيالىق كۇردەلى وتا جاسالىپ، ءتىرى دونوردىڭ بۇيرەگى ناۋقاسقا سالىندى.

    Шымкентте науқасқа туған інісі бір бүйрегін беріп, өмір сыйлады
    Фото: Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасы

    قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 40 جاستاعى ازامات 47 جاستاعى تۋعان اعاسىنا ءبىر بۇيرەگىن بەرگەن. بۇل - مەديتسيناداعى ەڭ كۇردەلى ءارى جاۋاپتى حيرۋرگيالىق ادىستەردىڭ ءبىرى.

    بىرنەشە كەزەڭنەن تۇراتىن كۇردەلى وتانى تاجىريبەلى ترانسپلانتولوگتار، حيرۋرگتار جانە انەستەزيولوگتار ءساتتى جۇرگىزدى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا دونور مەن رەتسيپيەنتتىڭ جاعدايى تۇراقتى. ولار دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا بولىپ، قاجەتتى ەم قابىلداپ جاتىر. ءتىرى دونورلىق بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسى - سوزىلمالى بۇيرەك جەتكىلىكسىزدىگى بار ناۋقاستار ءۇشىن ەڭ ءتيىمدى ەمدەۋ تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى. مۇنداي وتالار پاتسيەنتتەردىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتىپ، ۇزاق ءارى بەلسەندى ءومىر سۇرۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىنگە دەيىن شىمكەنت قالاسىندا 247 بۇيرەك جانە 35 باۋىر ترانسپلانتاتسياسى ءساتتى جاسالعان.

    بۇدان بۇرىن شىمكەنتتىك انا بالاسىنا ءبىر بۇيرەگىن بەرگەنىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    ءسابيت تاستانبەك

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
