شىمكەنتتە ناۋقاسقا تۋعان ءىنىسى ءبىر بۇيرەگىن بەرىپ، ءومىر سىيلادى
شىمكەنت. KAZINFORM - قالالىق №1 كلينيكالىق اۋرۋحانادا جوعارى تەحنولوگيالىق كۇردەلى وتا جاسالىپ، ءتىرى دونوردىڭ بۇيرەگى ناۋقاسقا سالىندى.
قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 40 جاستاعى ازامات 47 جاستاعى تۋعان اعاسىنا ءبىر بۇيرەگىن بەرگەن. بۇل - مەديتسيناداعى ەڭ كۇردەلى ءارى جاۋاپتى حيرۋرگيالىق ادىستەردىڭ ءبىرى.
بىرنەشە كەزەڭنەن تۇراتىن كۇردەلى وتانى تاجىريبەلى ترانسپلانتولوگتار، حيرۋرگتار جانە انەستەزيولوگتار ءساتتى جۇرگىزدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا دونور مەن رەتسيپيەنتتىڭ جاعدايى تۇراقتى. ولار دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا بولىپ، قاجەتتى ەم قابىلداپ جاتىر. ءتىرى دونورلىق بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسى - سوزىلمالى بۇيرەك جەتكىلىكسىزدىگى بار ناۋقاستار ءۇشىن ەڭ ءتيىمدى ەمدەۋ تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى. مۇنداي وتالار پاتسيەنتتەردىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتىپ، ۇزاق ءارى بەلسەندى ءومىر سۇرۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىنگە دەيىن شىمكەنت قالاسىندا 247 بۇيرەك جانە 35 باۋىر ترانسپلانتاتسياسى ءساتتى جاسالعان.
بۇدان بۇرىن شىمكەنتتىك انا بالاسىنا ءبىر بۇيرەگىن بەرگەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ءسابيت تاستانبەك