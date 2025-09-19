شىمكەنت قالاسىنىڭ كارىز سۋلارىن پايداعا جاراتتى
استانا. قازاقپارات- شىمكەنت قالاسىنىڭ كارىز سۋلارىن تازارتۋ جوباسى تاياۋ شىعىستاعى بىرنەشە ەلدى قىزىقتىرىپ وتىر. مەگاپوليسكە ومان مەملەكەتىنەن ءبىر توپ دەلەگاتسيا كەلىپ، اعىندى سۋلار جۇيەسىنە ورناتىلعان بيوتەحنولوگيالارمەن تانىستى. مۇندا سۇزگىدەن وتكەن سۋمەن مال ازىعىن سۋارىپ قانا قويماي، جىلۋ مەن ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋگە دە پايدالانادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوز جولداۋىندا سۋ شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ەلدىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولاتىنىن اتاپ وتكەن ەدى. شىمكەنتتە كارىز سۋلارىن پايداعا جاراتىپ جاتىر. شاھاردىڭ قالدىق سۋلاردى تازارتۋ قوندىرعىلارى كەشەنىندە زاماناۋي بيولوگيالىق تەحنولوگيالار ورناتىلعان. بۇل جوبا شەتەلدىك مامانداردىڭ دا نازارىن اۋداردى.
ابدۋللاح ال حاشيمي، تاۋەلسىز كەڭەسشى:
- بۇل سۋ تازارتۋ ستانسياسى ءوزىنىڭ اۋقىمىمەن ماڭىزدى. قابىلدايتىن سۋ كولەمى، مىندەتى، اسىرەسە تۇنبامەن جۇمىس جانە ونىڭ تيىمدىلىگى مۇنىڭ ءبارى ماڭىزدى نىسان ەكەنىن كورسەتەدى. ءبىز جوبانى زەردەلەپ، بىلمەسىمىزدى ۇيرەنۋگە كەلدىك. جاڭا تەحنولوگيالار كارىز سۋلارىن تازارتىپ قانا قويماي، جىلۋ مەن ەلەكتر ەنەرگياسىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قالادان قۇبىرلارمەن جەتەتىن اعىندى سۋلاردىڭ تۇنباسىن ءسۇزىپ، 95 پايىزعا دەيىن تازارتىپ قورشاعان ورتاعا قاۋىپسىز ەتەدى.
يرينا كازارينوۆا، تازارتۋ قوندىرعىلارى كەشەنىنىڭ مەنەدجەرى:
- ءبىز بۇل ءونىمدى ت م د ەلدەرىنىڭ ىشىندە جۇزەگە اسىرعان العاشقى كەشەنبىز. ونىڭ تيىمدىلىگى مەن ايماقتىڭ ەكولوگيالىق تۇراقتىلىعىن ساقتاۋعا ۇلەسى زور ەكەنىنە كوزىمىز جەتتى. جوبا جۇزەگە اسىرىلعاننان كەيىن، ارينە، تاجىريبە الماسۋ ءۇشىن بىزگە كەلەتىندەر از ەمەس. تازارتىلعان كارىز سۋلارى ەگىستىكتەرگە جونەلتىلىپ جاتىر.
ەركىنتاي ارىسبايەۆ مال ازىعى بولاتىن جوڭىشقا، ارپا مەن جۇگەرىنى سۋارادى. ناتيجەسىندە ىلعالدان كەندە بولماعان القاپتاردان بيىل مول ءونىم العان.
ەركىنتاي ارىسبايەۆ، شارۋا:
- سول سۋدىڭ ارقاسىندا تۋرا بيىل بەسىنشى مارتە ورىم بولىپ جاتىر. 4 رەت ورىپ، پايدالانىپ، جيناپ، قازىر مىناۋ ءجۇرىپ جاتقان بەسىنشى ورىم. قۇداي قالاسا، ونى دا ورىپ الامىز. ارپا ەگىپ، 30 گەكتارداي سۋاردىم. سونىڭ ارقاسىندا گەكتارىنان 4 تونناداي الدىم. بيىل جاڭبىر بولمادى. جان-جاعىمىزدا ورا الماي قالعاندار بار. باسىنان 200 كيلوگراممنان الدى. ال ءبىز 4 توننادان الدىق.
زاماناۋي بيوتەحنولوگيالىق سۇزگىدەن وتكەن كارىز سۋىمەن شارۋالار كەلەر جىلى كوكونىس پەن كارتوپ، قاربىز القاپتارىن سۋارۋدى دا جوسپارلاپ وتىر.
ماماندار: - «مۇنداي زاماناۋي كەشەن جاۋىن-شاشىنى از، قۇرعاق وڭىرلەردە اۋىل شارۋاشىلىعىن دوڭگەلەتۋگە ءتيىمدى»، - دەيدى.
