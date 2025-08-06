شىمكەنت قالاسى اباي وبلىسىنا ونەر مەكتەبىن سالىپ بەرەدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسى اباي وبلىسىنا ونەر مەكتەبىن سالىپ بەرمەك.
بۇل تۋرالى شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، اكىمدىك اپپاراتىنىڭ رەسمي وكىلى سارسەن قۇرانبەك مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سالىناتىن ونەر مەكتەبىنىڭ جالپى اۋماعى 4500-5000 شارشى مەتردى قۇرايدى. جوبانىڭ قۇنى شامامەن 2 ميلليارد تەڭگە بولادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
- اباي وبلىسىنا ونەر مەكتەبىن سالىپ بەرەمىز دەگەن مىندەتتەمە الدىق. قازىرگى ۋاقىتتا اباي وبلىسىنىڭ ءتيىستى باسقارمالارى جەر تەلىمىن انىقتاۋ جانە قاۋلى شىعارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. جەر تەلىمى ناقتىلانعان ساتتەن باستاپ قۇرىلىس جۇمىستارىنا كىرىسەمىز. بۇل اباي ەلىنە، جۇرتىنا ۇيالماي سىيلايتىن عيمارات بولادى، - دەدى سارسەن قۇرانبەك.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن پاۆلوداردا اباي مۇراسىنىڭ اۋديوجيناعى جارىق كورگەنىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور
قايرات زاينيشيەۆ