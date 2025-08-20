شىمكەنت اكىمدىگى ساۋلەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى ۇستالعانىن راستادى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمدىگى ساۋلەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى ارمان ابدەشوۆتىڭ قۇزىرلى ورگاندار تاراپىنان ۇستالعانىن راستادى.
شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، اكىمدىك اپپاراتىنىڭ رەسمي وكىلى سارسەن قۇرانبەكتىڭ ايتۋىنشا، اتالعان ماسەلە ابدەشوۆتىڭ شىمكەنتتەگى قازىرگى قىزمەتىنە ەمەس، بۇعان دەيىن اتقارعان جۇمىسىنا بايلانىستى بولعان.
- الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ جاتقان سونداي اقپاراتتىڭ بار ەكەنىن راستايمىز. بۇل ول ازاماتتىڭ، مەملەكەتتىك قىزمەتكەردىڭ بىزدەگى، شىمكەنت قالاسىندا اتقارعان جۇمىسىنا ەمەس، وسىعان دەيىنگى ورىنداعان جۇمىستارىنا قاتىستى ەكەنىن مالىمدەيمىز. قۇزىرلى ورگاندار تاراپىنان ول كىسىنىڭ بۇرىڭعى اتقارعان قىزمەتىنە قاتىستى ساۋالدار تۋىنداعانى، سوعان قاتىستى ماسەلە تۋىنداعانى راس، - دەدى سارسەن قۇرانبەك.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە ساۋلەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى ارمان ابدەشوۆ ۇستالعانىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور
قايرات زاينيشيەۆ