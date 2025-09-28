شىمكەنت اۋەجايى ەۋروپانىڭ دەرەكتەر بازاسىنا ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - شىمكەنت حالىقارالىق اۋەجايى جۇك تاسىمالداۋ سالاسىندا ەۋروپالىق وداقتىڭ قاتاڭ اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلەتىنىن راستايتىن سەرتيفيكاتتى الدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى ءمالىم ەتتى.
اۋەجاي RA3 (Regulated Agent Third Country) مارتەبەسىنە يە بولدى.
اۋەجايعا KZ/RA3/00004-01 دەگەن بىرەگەي تىركەۋ ءنومىرى بەرىلىپ، رەسمي تۇردە ەۋروپانىڭ RA3 دەرەكتەر بازاسىنا ەنگىزىلدى. وسى مارتەبە ەۋروپا ەلدەرىنە تىكەلەي جۇك تاسىمالداۋدى ترانزيتتىك بەكەتتەردە قوسىمشا تەكسەرۋسىز جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇل جۇك جەتكىزۋ ۋاقىتىن جەدەلدەتىپ، لوگيستيكالىق تىزبەكتەردى جەڭىلدەتۋگە، سەرىكتەستەردىڭ ۋاقىتتىق جانە قارجىلىق شىعىندارىن ازايتۋعا، سونداي-اق قالانىڭ حالىقارالىق اۋە تاسىمالداۋشىلار مەن لوگيستيكالىق كومپانيالار ءۇشىن تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جول اشادى.
شىمكەنت ءۇشىن بۇل وقيعانىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى زور. جاڭا مارتەبە اۋەجايدىڭ ورتالىق ازياداعى ءىرى جۇك حابتارىنىڭ ءبىرى رەتىندەگى ورنىن نىعايتىپ، شەتەلدىك اۋە كومپانيالارىمەن ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتەدى جانە قازاقستاننىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق بايلانىستارىن دامىتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر تۋعىزادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
RA3 سەرتيفيكاتىن الۋ - قازاقستاننىڭ حالىقارالىق كولىك جانە ساۋدا دالىزدەرىنە ىقپالداسۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام سانالادى. سونىمەن قاتار ءول وڭىردىڭ ينۆەستيتسيالىق جانە ىسكەرلىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
بۇدان بولەك، شىمكەنت اۋەجايىندا ەكىنشى ۇشۋ- قونۋ جولاعى سالىنادى. جوبا - اۋەجايدى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى زاماناۋي مۋلتيمودالدى حابقا اينالدىرۋ باعدارلاماسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى.
جاڭا جولاقتىڭ ۇزىندىعى - 3500 مەتر، ەنى - 60 مەتر بولادى. پ س ن-80 ساناتىنداعى توسەمنىڭ بەرىكتىگى جوعارى جۇك كوتەرىمدى اۋە كەمەلەرىن قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنا سايكەستىككە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. جولاق شەكتەۋلى نەمەسە مۇلدە كورىنبەيتىن جاعدايدا دا اۋە كەمەلەرىن قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جۇيەلەرمەن جابدىقتالادى. بۇل اۋە قاتىناسىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن سەنىمدىلىگىن ايتارلىقتاي ارتتىرادى.
بۇعان دەيىن قازاقستان اۋەجايلارىندا جاڭا ەرەجە كۇشىنە ەنەتىنى تۋرالى جازدىق.
سونداي-اق ارقالىق اۋەجايىنان استانا، الماتى جانە قوستانايعا رەيستەر اشىلاتىنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.