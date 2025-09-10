ق ز
    شىمبۇلاقتا اسپالى جول توقتاپ قالىپ، 100 گە جۋىق ادام ەۆاكۋاتسيالاندى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن تەڭىز دەڭگەيىنەن 3200 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان «شىمبۇلاق» تاۋ-شاڭعى كۋرورتىندا «كومبي-2» اسپالى جولى توقتاپ قالدى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.

    На Шымбулаке остановилась канатная дорога — людей снимали с высоты
    Фото: МЧС РК

    الماتى قالاسى ت ج د قۇتقارۋشىلارى، ت ج م رج ق ج جانە كۋرورتتىڭ قىزمەتكەرلەرى شۇعىل تۇردە كابينادا قالعان 21 ادامدى الپينيستىك قۇرال-جابدىقپەن ءتۇسىردى. سونىمەن قاتار تالعار اسۋىندا قالعان شامامەن 100 قوناقتى قاۋىپسىز جەرگە ەۆاكۋاتسيالادى.

    سونداي-اق، «شىمبۇلاق» تاۋ-شاڭعى كۋرورتىنىڭ اكىمشىلىگى كۇتىپ تۇرعان قوناقتار ءۇشىن ىستىق سۋسىندار مەن جىلىناتىن ورىندار ۇسىندى. - زارداپ شەككەندەر جوق. اسپالى جول ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى - قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Шымбұлақтағы оқиға
    Фото: ТЖМ

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ت ج د، رج ق ج، قۇتقارۋ قىزمەتى جانە «شىمبۇلاق» ارقان جولىنىڭ ماماندارى توتەنشە جاعدايلارعا ۇقساس سسەناريلەر بويىنشا وقۋ-جاتتىعۋلار وتكىزگەن بولاتىن. وسىنداي دايىندىقتىڭ ارقاسىندا شىنايى جاعدايدا قۇتقارۋ وپەراتسياسى جەدەل ءارى قاۋىپسىز تۇردە جۇرگىزىلدى.

    Шымбұлақтағы оқиға
    Фото: ТЖМ

    بۇدان بۇرىن الماتى قالاسى ماڭىنداعى شىمبۇلاق شاتقالىندا جارتاستا قالىپ قويعان ءۇش جاس ءوسپىرىمدى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قۇتقارۋشىلارى امان-ەسەن ەۆاكۋاسيالاعانىن جازدىق.

    Шымбулак Медео канатная дорога Шымбұлақ Медеу аспалы жол
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

     

