شىمبۇلاقتا اسپالى جول توقتاپ قالىپ، 100 گە جۋىق ادام ەۆاكۋاتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تەڭىز دەڭگەيىنەن 3200 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان «شىمبۇلاق» تاۋ-شاڭعى كۋرورتىندا «كومبي-2» اسپالى جولى توقتاپ قالدى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.
الماتى قالاسى ت ج د قۇتقارۋشىلارى، ت ج م رج ق ج جانە كۋرورتتىڭ قىزمەتكەرلەرى شۇعىل تۇردە كابينادا قالعان 21 ادامدى الپينيستىك قۇرال-جابدىقپەن ءتۇسىردى. سونىمەن قاتار تالعار اسۋىندا قالعان شامامەن 100 قوناقتى قاۋىپسىز جەرگە ەۆاكۋاتسيالادى.
سونداي-اق، «شىمبۇلاق» تاۋ-شاڭعى كۋرورتىنىڭ اكىمشىلىگى كۇتىپ تۇرعان قوناقتار ءۇشىن ىستىق سۋسىندار مەن جىلىناتىن ورىندار ۇسىندى. - زارداپ شەككەندەر جوق. اسپالى جول ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى - قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ت ج د، رج ق ج، قۇتقارۋ قىزمەتى جانە «شىمبۇلاق» ارقان جولىنىڭ ماماندارى توتەنشە جاعدايلارعا ۇقساس سسەناريلەر بويىنشا وقۋ-جاتتىعۋلار وتكىزگەن بولاتىن. وسىنداي دايىندىقتىڭ ارقاسىندا شىنايى جاعدايدا قۇتقارۋ وپەراتسياسى جەدەل ءارى قاۋىپسىز تۇردە جۇرگىزىلدى.
بۇدان بۇرىن الماتى قالاسى ماڭىنداعى شىمبۇلاق شاتقالىندا جارتاستا قالىپ قويعان ءۇش جاس ءوسپىرىمدى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قۇتقارۋشىلارى امان-ەسەن ەۆاكۋاسيالاعانىن جازدىق.