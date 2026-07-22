شىلدەنىڭ اپتاپ ىستىعى قازاقستان جولدارىن بۇزا باستادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا شىلدەدەگى اپتاپ ىستىقتىڭ سالدارىنان رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاسجولدار زاقىمدانا باستادى. جامبىل، پاۆلودار جانە تۇركىستان وبلىستارىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنەن سەمەنت-بەتون جابىندارى دەفورماتسياعا ۇشىراعان.
جول پليتالارى كوتەرىلىپ، ءبىر-بىرىنەن اجىراپ كەتكەندىكتەن، جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ءقاۋىپتى جاعداي تۋىندادى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
پاۆلودار - استانا تاسجولىنىڭ 1355-شاقىرىمىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنە بايلانىستى بەتون جابىنى كوتەرىلىپ كەتكەن. ۇيلەسىمدى ۇقساس جاعداي شىمكەنت - وزبەكستان شەكاراسى باعىتىنداعى تاسجولدا دا تىركەلدى. ونىڭ 712-شاقىرىمىندا ماماندار جول جابىنىنىڭ بۇزىلعانىن انىقتاپ، شۇعىل تۇردە جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىلدى، كولىك قوزعالىسىنا ەشقانداي شەكتەۋ جوق.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 40 گرادۋستىق اپتاپتا بەتون قاتتى كەڭەيىپ، اۋىر كولىكتەردىڭ سالماعى تۇسكەن كەزدە جابىندا جارىقتار مەن دەفورماتسيالار پايدا بولادى. يۋل ايىندا مۇنداي جاعدايلار ەلدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە، ياعني جولدىڭ 8 ءتۇرلى ۋچاسكەسىندە تىركەلگەن. «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدەگى بارلىق جولدار تۇراقتى باقىلاۋعا الىنعان. كەپىلدىك مەرزىمى اياقتالماعان جوندەلگەن ۋچاسكەلەردە انىقتالعان بارلىق اقاۋلاردى مەردىگەر ۇيىمدار ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن جويادى. مۇنداي جۇمىستارعا بيۋدجەتتەن قوسىمشا قارجى جۇمسالمايدى. سەمەنت- بەتون جابىنى پليتالارىنىڭ كوتەرىلۋى انومالدى جوعارى تەمپەراتۋرا كەزىندە بەتوننىڭ كەڭەيىپ، ىشكى كەرنەۋدىڭ پايدا بولۋىنان ورىن الادى. بۇنداي جاعدايلار تەك قازاقستاندا ەمەس، ىستىق كليماتى بار باسقا ەلدەردە دە ءجيى بايقالادى، - دەپ ءتۇسىندىردى «قازاۆتوجول» وكىلى.