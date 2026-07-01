شىلدە ايىندا قانداي ءىرى تۋريستىك ءىس-شارالار وتەدى
استانا. KAZINFORM - شىلدە ايىندا قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە مادەني، مۋزىكالىق جانە گاسترونوميالىق باعىتتاعى ءىرى تۋريستىك فەستيۆالدەر وتەدى. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ 2026-جىلعى تۋريستىك ءىس-شارالار كۇنتىزبەسىنە ەنگەن بۇل جوبالار وڭىرلەردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ارتتىرىپ، ىشكى جانە كەلۋ تۋريزمىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
شىلدە ايىندا قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە مادەني، مۋزىكالىق جانە گاسترونوميالىق باعىتتاعى اۋقىمدى تۋريستىك ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى. بۇل فەستيۆالدەردىڭ بارلىعى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى بەكىتكەن 2026-جىلعى نەگىزگى تۋريستىك ءىس-شارالار كۇنتىزبەسىنە ەنگىزىلگەن.
كۇنتىزبەدەگى ءىس-شارالار وقيعالى جانە گاسترونوميالىق تۋريزمدى دامىتۋعا، وڭىرلەردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ناسيحاتتاۋعا، سونداي-اق ىشكى جانە كەلۋ تۋريزمىن جانداندىرۋعا باعىتتالعان.
5-شىلدەدە استانادا ۇلتتىق مۋزىكالىق مۇرانى ساقتاۋ مەن دارىپتەۋگە ارنالعان «اسىل مۇرا» فەستيۆالى وتەدى. باعدارلاما اياسىندا حالىق مۋزىكاسى ورىنداۋشىلارىنىڭ كونسەرتى، ءداستۇرلى مۋزىكالىق اسپاپتاردا ويناۋدان شەبەرلىك ساباقتارى جانە مادەني-اعارتۋشىلىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
سول كۇنى پەتروپاۆلدا «قىزىلجار اۋەنى» حالىقارالىق فەستيۆالى باستالىپ، 12-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى. فەستيۆالگە قازاقستانمەن قاتار ەۋروپا ەلدەرى مەن ا ق ش- تان كەلگەن ونەرپازدار مەن شىعارماشىلىق ۇجىمدار قاتىسادى.
10-12-شىلدە كۇندەرى شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ كاتونقاراعاي اۋدانىندا «التاي - تۇركى الەمىنىڭ التىن بەسىگى» فەستيۆالى وتەدى. باعدارلامادا ەتنومادەني ءىس-شارالار، قولونەرشىلەر جارمەڭكەسى، شەبەرلىك ساباقتارى، ۇلتتىق سپورت ويىندارى جانە كونسەرتتىك باعدارلاما قامتىلعان.
11-12-شىلدە كۇندەرى استانا قالاسىندا گاسترونوميالىق ءتۋريزمدى دامىتۋعا جانە ۇلتتىق داستۇرلەردى ناسيحاتتاۋعا ارنالعان Bai Qymyz گاسترونوميالىق فەستيۆالى وتەدى. ءىس-شارا اياسىندا قىمىز وندىرۋشىلەر بايقاۋى، ۇلتتىق تاعامدار مەن قىمىزدىڭ ءدامىن تاتۋ، ۇلتتىق كيىمدەر كورسەتىلىمى، تاقىرىپتىق كونفەرەنتسيا جانە كونسەرتتىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.
18-شىلدەدە تۇركىستان وبلىسىندا قازاق ۆالسىنىڭ كورولى اتانعان كومپوزيتور ءشامشى قالداياقوۆتىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان «ءشامشى اندەرى» فەستيۆالى وتەدى. باعدارلاماعا كونسەرتتەر، مۋزىكالىق كەشتەر جانە مادەني ءىس-شارالار ەنگىزىلگەن.
ال 25-شىلدەدە جەتىسۋ وبلىسىنداعى الاكول جاعالاۋىندا «الاكول تولقىنى» فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلادى.
30-شىلدە مەن 1-تامىز ارالىعىندا باتىس قازاقستان وبلىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى مەن اگروتۋريزمدى دامىتۋعا ارنالعان «جەر ىرىسى» اگروفەستيۆالى وتەدى.
نەگىزگى تۋريستىك ءىس- شارالاردى وتكىزۋ وقيعالى ءتۋريزمدى دامىتۋعا، وڭىرلەردىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا، جەرگىلىكتى كاسىپكەرلىكتى قولداۋعا جانە قازاقستاننىڭ باي مادەني مۇراسىن كەڭىنەن تانىتۋعا ىقپال ەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاقىندا قارقارا جايلاۋىندا 35 مىڭ قوناق قاتىساتىن «قىمىزمۇرىندىق» مەرەكەسى بولدى.