ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:28, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    شيكىزاتتى شيكىزات كۇيىندە ساتىپ جىبەرۋ جەڭىل بولىپ تۇر - ءماجىلىس دەپۋتاتى

    استانا. KAZINFORM - شيكىزاتتان قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم الۋدى جولعا قويۋ كەرەك. بۇل تۋرالى BIZD ORTA پودكاستىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ەرگەشبايەۆ ايتتى.

    Мурат Ергешбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    - كومىر زيان دەگەن سوڭ ودان قاشقاقتاپ وتىرمىز. ال الەمدە ءالى پايدالانىپ جاتىر عوي. جاڭا تەحنولوگيالار بار. 2000-جىلدارى گەرمانيادا بولعانبىز. ولار كومىرمەن جۇمىس ىستەيتىن جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىن جاۋىپ باستادى. ەندى قايتادان سوعان كوشەيىن دەپ جاتىر. سول كەزدە ج ە و- لارىنا بارعانىمىزدى اق حالاتپەن تاپ-تازا بولىپ جۇرەدى. ال قازىر تەحنولوگيا ءتىپتى دامىپ كەتكەن عوي. سونى پايدالانۋىمىز كەرەك. قۇدايعا شۇكىر كومىرىمىز بار. ءبىراق بىزگە شيكىزات كۇيىندە ساتىپ جىبەرۋ جەڭىل بولىپ تۇر، قينالمايسىڭ، - دەدى ول.

    ءماجىلىس دەپۋتاتى ءبيدايدى دا شيكىزات كۇيىندە ەكسپورتقا شىعارىپ وتىرعانىمىزعا الاڭداۋشىلىق تانىتتى.

    - ءبيداي ما، ءبيداي كۇيىندە ساتىپ جىبەرەمىز. نەگە ءبيدايدان قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم المايمىز؟ ءبيدايدىڭ وزىنەن 27 ءونىم ءتۇرى شىعادى ەكەن. قىرعىزستان 3 ۇن تارتۋ زاۋىتىن سالىپ الدى. ال ءبيدايدى بىزدەن الىپ وتىر. ولار ءبيداي يمپورتىنا 0 پايىز، ۇنعا 10 پايىز مولشەرلەمە قويعان. نەگە؟ سەبەبى سالعان 3 زاۋىتى جۇمىس ىستەۋى كەرەك. ۇندى اۋعانستان، وزبەكستان، تاجىكستانعا ەكسپورتتايدى. ەندى وزبەكستان ءوزى دە ءبيداي ەگىپ، نارىقتان كەتىپ جاتىر. دەگەنمەن، ءالى دە ءبيدايدى بىزدەن ارزان باعامەن الادى، - دەدى مۇرات ەرگەشبايەۆ.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وتاندىق شيكىزاتتى وڭدەۋدە جەرگىلىكتى كاسىپورىندارعا باسىمدىق بەرىلۋى ءتيىس ەكەنى حابارلاندى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار