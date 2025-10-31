شيكىزاتتى شيكىزات كۇيىندە ساتىپ جىبەرۋ جەڭىل بولىپ تۇر - ءماجىلىس دەپۋتاتى
استانا. KAZINFORM - شيكىزاتتان قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم الۋدى جولعا قويۋ كەرەك. بۇل تۋرالى BIZD ORTA پودكاستىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ەرگەشبايەۆ ايتتى.
- كومىر زيان دەگەن سوڭ ودان قاشقاقتاپ وتىرمىز. ال الەمدە ءالى پايدالانىپ جاتىر عوي. جاڭا تەحنولوگيالار بار. 2000-جىلدارى گەرمانيادا بولعانبىز. ولار كومىرمەن جۇمىس ىستەيتىن جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىن جاۋىپ باستادى. ەندى قايتادان سوعان كوشەيىن دەپ جاتىر. سول كەزدە ج ە و- لارىنا بارعانىمىزدى اق حالاتپەن تاپ-تازا بولىپ جۇرەدى. ال قازىر تەحنولوگيا ءتىپتى دامىپ كەتكەن عوي. سونى پايدالانۋىمىز كەرەك. قۇدايعا شۇكىر كومىرىمىز بار. ءبىراق بىزگە شيكىزات كۇيىندە ساتىپ جىبەرۋ جەڭىل بولىپ تۇر، قينالمايسىڭ، - دەدى ول.
ءماجىلىس دەپۋتاتى ءبيدايدى دا شيكىزات كۇيىندە ەكسپورتقا شىعارىپ وتىرعانىمىزعا الاڭداۋشىلىق تانىتتى.
- ءبيداي ما، ءبيداي كۇيىندە ساتىپ جىبەرەمىز. نەگە ءبيدايدان قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم المايمىز؟ ءبيدايدىڭ وزىنەن 27 ءونىم ءتۇرى شىعادى ەكەن. قىرعىزستان 3 ۇن تارتۋ زاۋىتىن سالىپ الدى. ال ءبيدايدى بىزدەن الىپ وتىر. ولار ءبيداي يمپورتىنا 0 پايىز، ۇنعا 10 پايىز مولشەرلەمە قويعان. نەگە؟ سەبەبى سالعان 3 زاۋىتى جۇمىس ىستەۋى كەرەك. ۇندى اۋعانستان، وزبەكستان، تاجىكستانعا ەكسپورتتايدى. ەندى وزبەكستان ءوزى دە ءبيداي ەگىپ، نارىقتان كەتىپ جاتىر. دەگەنمەن، ءالى دە ءبيدايدى بىزدەن ارزان باعامەن الادى، - دەدى مۇرات ەرگەشبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وتاندىق شيكىزاتتى وڭدەۋدە جەرگىلىكتى كاسىپورىندارعا باسىمدىق بەرىلۋى ءتيىس ەكەنى حابارلاندى.