شىمكەنتتىك پالۋان 17 توننالىق اۆتوبۋستى تىسىمەن سۇيرەپ، الەمدىك رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - شىمكەنتتىك ارتىق دوساليەۆ 17,8 توننالىق جولاۋشىلار اۆتوبۋسىن 20 مەترگە دەيىن تىسىمەن سۇيرەپ ءوتتى. سپورتشىنىڭ كورسەتكىشى وسى سالاداعى بۇرىنعى الەمدىك رەكوردتاردان اسىپ ءتۇستى جانە ونى Global Best of Records وكىلى رەسمي تۇردە تىركەدى.
سپورتتىق سىناق شىمكەنتتە ءوتتى. رەكورد ءۇشىن Yutong جولاۋشىلار اۆتوبۋسى تاڭدالدى. دوساليەۆ بىرنەشە توننالىق كولىكتى قولمەن ۇستاماي، تىسىمەن تارتۋ ارقىلى جىلجىتۋى ءتيىس ەدى.
سپورتشى كورسەتىلگەن قاشىقتى اياقتاپ، ءوز جەتىستىگىن العاشقى كاسىبي قازاق پالۋانى، اتى اڭىزعا اينالعان سپورتشى قاجىمۇقان مۇڭايتپاسوۆتىڭ تۋعانىنا 155 جىل تولۋىنا ارنادى.
- قاجىمۇقان مۇڭايتپاسوۆ - ءبىزدىڭ باتىرىمىز ءارى ءبىز ونىمەن ماقتانامىز. ول موينىنا ءبىر ادام وتىرعىزىپ، ادام تولى اربانى سۇيرەگەن. بۇگىن مەن بۇل ءتاسىلدى قازىرگى زامانعا ساي ورىندادىم. Global Records وكىلدەرى ناتيجەنى راستادى. مەن بالا كەزىمنەن سپورتپەن اينالىسامىن، قازىر بالالارىم مەن شاكىرتتەرىمدى جاتتىقتىرامىن. مەن جاستاردى سپورتپەن اينالىسۋعا جانە كۇشتى بولۋعا ىنتالاندىرعىم كەلەدى، - دەدى ارتىق دوساليەۆ.
دوساليەۆ كوپ جىلدار بويى پاۋەرليفتينگپەن اينالىسىپ كەلەدى. ول حالىقارالىق سپورت شەبەرى، بەس دۇركىن الەم چەمپيونى، ەكى دۇركىن ەۋروپا چەمپيونى جانە سەگىز دۇركىن ازيا چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرى.
پالۋاننىڭ ونەرىن Global Best of Records (GBR) الەمدىك رەكوردتاردى تىركەۋ جونىندەگى باس وفيسەرى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆ باقىلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق سپورتشىنىڭ ناتيجەسى بىرنەشە سپورتشىنىڭ جەتىستىگىنەن اسىپ ءتۇستى.
- رەسەيدەن، ۋكراينادان جانە مىسىردان كەلگەن ءتورت سپورتشىنىڭ الەمدىك رەكوردى جاڭاردى. ارتىق كولىك سالماعى مەن قاشىقتىق بويىنشا ولاردىڭ رەكوردتارىن باسىپ وزىپ، اۆتوبۋستى 20 مەتردەن استام سۇيرەدى. قازاقستاندىق سپورتشى كولىكتى 20 مەتردەن استام قاشىقتىققا تارتتى، ال اۆتوبۋستىڭ سالماعى الدىڭعى ارەكەتتەردە قولدانىلعان كولىكتەردەن ارتىق بولدى، - دەدى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆ.
ول مۇنداي جاتتىعۋدى ورىنداعان كەزدە نەگىزگى كۇش تەك جاققا عانا تۇسپەيتىنىن اتاپ ءوتتى. اۋىر كولىكتى جىلجىتۋ جانە قوزعالىستى جالعاستىرۋ ءۇشىن سپورتشى بۇكىل دەنەسىن، ەڭ الدىمەن اياقتارىن پايدالانۋى كەرەك.
سىناقتان كەيىن دوساليەۆتىڭ ناتيجەسىن حالىقارالىق ۇيىمنىڭ وكىلى تىركەدى. سپورتشىعا ءوزى ورناتقان رەكوردتى راستايتىن سەرتيفيكات تابىستالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل ارتىق دوساليەۆتىڭ العاشقى جەتىستىگى ەمەس. وتكەن جىلى شىمكەنتتە ول جالعىز ءوزى، جالپى سالماعى 120 توننا بولاتىن بەس تەمىرجول ۆاگونىن 21 مەتر 40 سانتيمەترگە سۇيرەدى. بۇل جەتىستىك قازاقستان رەكوردتار كىتابىنا (KINES) ەنگىزىلدى.