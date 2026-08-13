شىمكەنتتە 1 مىڭ ءيت-مىسىق ۇرىقسىزداندىرىلادى
استانا. قازاقپارات - شىمكەنتتە الداعى ءۇش ايدىڭ ىشىندە قاڭعىباس مىڭ ءيت پەن مىسىق ۇرىقسىزداندىرىلادى. قالادا «اۋلاۋ- ۇرىقسىزداندىرۋ- ۆاكسيناتسيالاۋ- بوساتۋ» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى.
بۇرالقى جانۋارلاردىڭ قۇلاعىنا سىرعا تاعىلىپ، قايتادان دالاعا جىبەرىلەدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇدان كەيىن ولار ادامعا قاۋىپ توندىرمەيدى. ءارى كوبەيمەيدى. ۆەتەرينارلاردىڭ الدىن الۋ جۇمىسى شىمكەنتتەگى ءيت-مىسىقتاردىڭ كوبەيۋىنە جول بەرمەيدى.
ماريا لەبەديەۆا، ۆەتەرينار:
- مەنىڭ ويىمشا، بۇل -ءۇي جانۋارلارىنىڭ سانىن ازايتۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولدى. مىسالى، وسى جۇمىستىڭ ارقاسىندا شامامەن ءبىر مىڭ كۇشىك دۇنيەگە كەلمەيدى. ال ولار ولگەن جاعدايدا قورشاعان ورتاعا ءتۇرلى ينفەكسيا تارايدى.
وپەراتسيادان كەيىن قاڭعىباس جانۋارلار قاراۋسىز قالمايدى. ولارعا ۋاقىتشا ۇستاۋ ورتالىعىنىڭ ماماندارى كۇتىم جاسايدى.
ەرجىگىت نۇرقاسىم، جانۋارلاردى ۋاقىتشا ۇستاۋ ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى:
- ۋاقىتشا وقشاۋلاۋ ورتالىعىنا الىپ كەلگەن ءيت-مىسىقتارىمىزدى 3 كۇن باقىلاۋدا ۇستايمىز. 3 كۇندىك باقىلاۋدان كەيىن ولاردى زارارسىزداندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەتىن بولادى. وپەراتسيادان كەيىن، ەركەك ءيت-مىسىقتار 7 كۇندىك باقىلاۋدا بولادى. ال ۇرعاشى ءيت-مىسىقتار 7 كۇندىك، 14 كۇندىك باقىلاۋدا بولعاننان كەيىن قايتادان مەكەندەۋ ورىندارىنا قايتارىلاتىن بولادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارا قالانى قاڭعىباس ءيت-مىسىقتاردان تازالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ويتكەنى جىل باسىنان بەرى ولاردان 1 مىڭ 600 ادام زارداپ شەككەن.
24.kz