شىمكەنت كوشەلەرىندە قاراۋسىز جۇرگەن جىلقىلار تۇرعىنداردىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت كوشەلەرىندە ءۇيىر جىلقى ەركىن جايىلىپ ءجۇر.
تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، جىلقىلار كوشە بويىنداعى كوگالدار مەن كوشەتتەردى ءبۇلدىرىپ، كولىك قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرگەن. ولاردىڭ سوزىنشە، بۇل جاعداي جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن جۇرگىزۋشىلەرگە دە قاۋىپ توندىرەدى.
- تۇران شاعىن اۋدانى جىلقىنىڭ جايىلىمىنا اينالىپ بارادى. قازىردىڭ وزىندە كوشەدە 50 شاقتى جىلقى ءجۇر. بالالارىمىزعا الاڭدايمىز. ەككەن كوشەتتەر مەن گازوندار نە بولدى؟ بۇل جىلقىلاردىڭ يەسى جوق پا؟ قالا ورتالىعىندا ءتورت تۇلىكتىڭ ەركىن جايىلىپ، ورتاق مۇلىككە زيان كەلتىرۋىنە جانە كولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرۋىنە جول بەرۋگە بولا ما؟ - دەيدى قالا تۇرعىنى.
قاراتاۋ اۋدانى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان جاعداي بويىنشا جاۋاپتى ماماندار جەرگىلىكتى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىمەن بىرلەسىپ، جەدەل شارا قابىلداعان.
- تۇران-2 شاعىناۋدانى، الاتاۋ باتىر كوشەسىنىڭ بويىندا قاراۋسىز جۇرگەن جىلقىلارعا قاتىستى اكىمشىلىك حاتتامالار تولتىرىلىپ، ايىپپۇل سالىندى. سونداي-اق مال يەسىنە زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋ بويىنشا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. ماسەلە باقىلاۋدا، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، جانۋارلارعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ سالاسىنداعى زاڭناما تالاپتارىن ساقتاماعانى ءۇشىن بيىلعى جىلدىڭ 8 ايىندا 134 ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. ولارعا جالپى 1 ميلليون 946 مىڭ 250 تەڭگە ايىپپۇل سالىنعان.
بۇعان دەيىن پاۆلودار وبلىسىندا ءتورت تۇلىكتى باقىلاۋسىز قالدىرعان 1300-دەن استام تۇرعىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانىن جازعان ەدىك.