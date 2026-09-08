شەيح حاسينا ءولىم جازاسىنا قاتىستى ۇكىمگە ەندى شاعىمدانا المايدى
استانا. KAZINFORM - بانگلادەشتىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى شەيح حاسينا ءولىم جازاسىنا قاتىستى سوت ۇكىمىنە شاعىمدانۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلدى. ول زاڭدا بەلگىلەنگەن 30 كۇن ىشىندە اپەللياتسيا بەرمەگەن. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.
بۇل تۋرالى بانگلادەشتەگى حالىقارالىق قىلمىستىق تريبۋنالدىڭ باس پروكۋرورى امينۋل يسلام مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، شەيح حاسينا مەن باسقا دا سوتتالعاندار بەلگىلەنگەن 30 كۇندىك مەرزىمدە اپەللياتسيا بەرمەگەندىكتەن، ەندى ولارعا ۇكىمگە شاعىمدانۋ ءۇشىن قوسىمشا ۋاقىت بەرىلمەيدى.
— سوت ءولىم جازاسىنا كەسكەن ادامدار، ونىڭ ىشىندە شەيح حاسينا دا، ۇكىم شىققاننان كەيىن 30 كۇن ىشىندە اپەللياتسيا بەرمەسە، بۇدان بىلاي وعان شاعىمدانا المايدى. ەندى ۇكىمدى ورىنداۋ عانا قالادى، — دەدى امينۋل يسلام.
سونىمەن قاتار پروكۋرور بانگلادەش ۇكىمەتىنىڭ جازانى توقتاتۋعا نەمەسە كۇشىن جويۋعا قۇقىعى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
شەيح حاسينا نە ۇشىن ءولىم جازاسىنا كەسىلدى؟
2024 -جىلعى شىلدەدە بانگلادەشتە مەملەكەتتىك سەكتورداعى جۇمىس ورىندارىنا 1971 -جىلعى تاۋەلسىزدىك سوعىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ بالالارى ءۇشىن كۆوتا ەنگىزۋ تۋرالى شەشىمگە بايلانىستى ستۋدەنتتەردىڭ جاپپاي نارازىلىعى باستالدى.
نارازىلىق كۇشەيگەن كەزدە شەيح حاسينا ەلدەن كەتىپ، اسكەري تىكۇشاقپەن ءۇندىستانعا بارعان. وسى ۋاقىتتا شەرۋشىلەر پرەمەر-ءمينيستردىڭ رەزيدەنسياسىنا باسىپ كىردى.
2024 -جىلعى 8 -تامىزدا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى مۇحامماد يۋنۋس ۋاقىتشا ۇكىمەتتىڭ باسشىسى رەتىندە انت قابىلدادى.
ال شەيح حاسينا 2025 -جىلعى قاراشادا سىرتتاي ءولىم جازاسىنا كەسىلدى. سوت ونى نارازىلىقتار كەزىندە ادامداردىڭ قازا بولۋىنا جەكە جاۋاپتى دەپ تانىعان. بۇدان بولەك، وعان سىبايلاس جەمقورلىق بويىنشا دا بىرنەشە جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى.
بۇعان دەيىن شەتەلدىك ب ا ق- قا بەرگەن سۇحباتىندا شەيح حاسينا بانگلادەشكە ورالىپ، سوت الدىندا جاۋاپ بەرۋگە دايىن ەكەنىن ايتقان. ول تۇرمەگە قامالۋى نەمەسە ءتىپتى ءولىم جازاسىنا كەسىلۋى مۇمكىن ەكەنىن تۇسىنەتىنىن مالىمدەگەن.