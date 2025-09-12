شىعىس قازاقستاننىڭ كاتونقاراعاي اۋدانىنا قىركۇيەكتە قار ءتۇستى
قاتونقاراعاي. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى كاتونقاراعاي اۋدانىنىڭ تاۋلارىندا سيرەك كەزدەسەتىن جاعدايدىڭ كۋاسى بولدى. مۇندا قىركۇيەك ايىندا قار ءتۇستى.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇرحات شاتقالى بىرنەشە تاۋلىكتەن بەرى قار جامىلىپ جاتىر.
- ءۇش-ءتورت سانتيمەترگە جۋىق قار جاۋدى. قار سارىمساقتى مەن تارباعاتاي جوتالارىنا جاۋعان. ءبىزدىڭ جاقتا مۇنداي جاعداي قىركۇيەكتىڭ وزىندە بولىپ تۇرادى. ال تۋريستەر ءۇشىن ءۇش اي جازدان كەيىن بىردەن قاردى كورۋ وتە قىزىق، - دەدى تۋريستىك كومپانيا ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ايدار ەلۋبايەۆ.
كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇرت وزگەرۋىمەن جانە لاندشافتتىڭ ارالۋاندىلىعىمەن تانىمال. تۋروپەراتورلار مۇندا كۇزدە التىن تۇستەس جاپىراقتاردىڭ قار باسقان شىڭداردى ارلەندىرىپ تۇراتىنىن ايتادى. بۇل ءوز كەزەگىندە تاۋلاردى تۋريستەر ءۇشىن وتە تارتىمدى ەتەدى.
وسىعان دەيىن كاتونقاراعايدا قوناقۇي تاپشىلىعى ماسەلەسى وزەكتىلىگىن جويماي تۇرعانى تۋرالى جازدىق.