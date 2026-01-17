شىعىس قازاقستاننىڭ شاناعاتتى اۋىلىندا اياز 56- گرادۋسقا دەيىن جەتتى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول اۋدانىنداعى شاناعاتتى اۋىلىندا اياز 56- گرادۋسقا دەيىن جەتتى.
سوڭعى كۇندەرى ەل اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت سۋىتىپ كەتتى. اسىرەسە شىعىس قازاقستاندا اياز كۇشىنە ەنىپ تۇر. 15 -قاڭتاردا التاي اۋدانىنداعى پارىگينو اۋىلىندا سىناپ باعاناسى 45- گرادۋسقا دەيىن تومەندەسە، 16- قاڭتاردا تاڭەرتەڭ 53- گرادۋسقا جەتكەن.
ال 17- قاڭتاردا بۇدان دا سۋىق اۋا رايى تىركەلدى. وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مارقاكول اۋدانى شاناعاتتى اۋىلىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 56- گرادۋسقا دەيىن تومەندەدى.
وسى رەتتە، قۇتقارۋشىلار ءوڭىر جۇرتشىلىعىنا ايازدا اشىق اۋادا بولۋ ۋاقىتىن شەكتەپ، مۇمكىندىگىنشە الىس ساپارعا شىعۋدى كەيىنگە قالدىرۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستانداعى اۋىلداردىڭ بىرىندە اياز 53- گرادۋسقا دەيىن جەتكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى