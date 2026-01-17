ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:43, 17 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    شىعىس قازاقستاننىڭ شاناعاتتى اۋىلىندا اياز 56- گرادۋسقا دەيىن جەتتى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول اۋدانىنداعى شاناعاتتى اۋىلىندا اياز 56- گرادۋسقا دەيىن جەتتى.

    об-ҳаво
    Фото: Pexels

    سوڭعى كۇندەرى ەل اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت سۋىتىپ كەتتى. اسىرەسە شىعىس قازاقستاندا اياز كۇشىنە ەنىپ تۇر. 15 -قاڭتاردا التاي اۋدانىنداعى پارىگينو اۋىلىندا سىناپ باعاناسى 45- گرادۋسقا دەيىن تومەندەسە، 16- قاڭتاردا تاڭەرتەڭ 53- گرادۋسقا جەتكەن.

    ال 17- قاڭتاردا بۇدان دا سۋىق اۋا رايى تىركەلدى. وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مارقاكول اۋدانى شاناعاتتى اۋىلىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 56- گرادۋسقا دەيىن تومەندەدى.

    وسى رەتتە، قۇتقارۋشىلار ءوڭىر جۇرتشىلىعىنا ايازدا اشىق اۋادا بولۋ ۋاقىتىن شەكتەپ، مۇمكىندىگىنشە الىس ساپارعا شىعۋدى كەيىنگە قالدىرۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستانداعى اۋىلداردىڭ بىرىندە اياز 53- گرادۋسقا دەيىن جەتكەنىن جازعانبىز.

    اۆتور

    بوتاكوز كەنجەحان قىزى

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار