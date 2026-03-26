شىعىس قازاقستانداعى ءسۇت زاۋىتتارىنا شيكىزات جەتىسپەيدى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستانداعى ءسۇت ونىمدەرىن وندىرەتىن زاۋىتتاردا شيكىزات تاپشى. وڭىردە جۇمىس ىستەپ تۇرعان ءسۇت فەرمالارى سۇرانىستى قاناعاتتاندىرا المايدى. جەرگىلىكتى كاسىپورىندار قاجەتتى تاۋاردى كەيدە وزگە وڭىردەن ءتىپتى كورشى مەملەكەتتەن ساتىپ الۋعا ءماجبۇر.
بۇنىڭ سوڭى ءسۇت ءوندىرىسىن مۇلدەم تۇرالاتىپ تاستاۋى مۇمكىن، دەيدى ساراپشىلار. ال ءسۇتتى مال ءوسىرۋ كوپ قارجى مەن ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى. سوندىقتان كوپ ادام تاۋەكەل ەتە بەرمەيدى. سالانى تىعىرىقتان شىعارۋ ءۇشىن قانداي امال قاراستىرىلىپ جاتىر؟ شىعىس قازاقستاندا ۇساق مەكەمەلەردى ايتپاعاندا ءسۇت ونىمدەرىن وندىرۋمەن اينالىساتىن ءۇش ءىرى زاۋىت بار. الايدا ولار تولىق جۇمىس قۋاتىنا كوشە الماي وتىر. ويتكەنى شيكىزات از.
اسقار سايلاۋبايەۆ ءسۇت وندىرىسىندەگى وزەكتى ماسەلەمەن جاقسى تانىس. ايتۋىنشا، قازىر جەتپەگەن تاۋاردى كەيدە وزگە وڭىردەن، ءتىپتى كورشى مەملەكەتتەن تاسىمالداۋعا تۋرا كەلەدى. ولاي بولماعان كۇندە سىرتقى نارىققا توتەپ بەرۋ ەكىتالاي، - دەيدى ول.
اسقار سايلاۋبايەۆ، ءسۇت زاۋىتىنىڭ ديرەكتورى:
- زاۋىتتار ءارى كەتسە، 70-80 پروتسەنت جۇكتەمەمەن عانا جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇل ۇلكەن شىعىنعا اكەلەدى. كەيدە شيكىزاتتى الىس ايماقتاردان ساتىپ اكەلەمىز. وسىلايشا تاپشىلىقتى قولدان جاساپ وتىرعانداي كورىنىپ قالامىز. سوندىقتان ءوز ايماعىمىزدا ءسۇت فەرمالارى سانىن ارتتىرۋ كەرەك.
ولكەدە 33 ءسۇت-تاۋارلى فەرما بار. ال جاڭادان مۇنداي باعىتتاعى شارۋاشىلىقتى اشۋ وڭاي ەمەس. مول قاراجاتتى، ۇزاق ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى. سول سەبەپتى سالا وكىلدەرى «سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ تاجىريبەسىن» كەڭىنەن ەنگىزۋگە كىرىستى. ول بويىنشا ءسۇت فەرماسىن اشام دەگەن كاسىپكەرگە ون جىلعا 2,5 پروتسەنتتىك نەسيە بەرىلەدى. وسى مەملەكەتتىك دەمەۋ ارقاسىندا جاقىندا التاي اۋدانىندا ءسۇتتى باعىتتاعى 1075 باسقا ارنالعان فەرما جۇمىسىن باستادى.
ەرجان نۇربايەۆ، ءسۇت فەرماسىنىڭ جەتەكشىسى:
- مەملەكەت كومەگى بولماسا ونى جالعىز جەكەمەنشىك كۇشىمەن جاساۋعا قيىن، سول ءۇشىن قازىر مەملەكەت جاساپ وتىرعان، بەرىپ وتىرعان نەسيەسى وتە ىڭعايلى دا. بارىنە قازىرگى جاعدايدا اۋىلشارۋاشىلىعىن اينالىاستىن كاسىپكەرلەر وسى كومەكتى پايدالانۋ كەرەك تە. وسىنداي ءسۇت تاۋارلى فەرما سالۋعا مىندەت رەتىندە سالۋ كەرەك.
مەكەمە تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان. جىلىنا التى مىڭ توننا ءسۇت ءوندىرۋدى مەجەلەپ وتىر. قىزمەتى ساندىق تەحنولوگياعا نەگىزدەلگەنىمەن ءار بۇزاۋدىڭ كۇتىمىنە ەرەكشە ءمان بەرىلگەن.
بۇل بۇزاۋلار ەنەسىن ەمبەيدى. بىردەن اجىراتىلىپ جايلى ءارى جارىق جەرگە جايعاستىرىلادى. ەڭ الدىمەن، بىرنەشە كۇن بويى ۋىز بەرىلەدى. ابدەن اياقتانعان سوڭ عانا ورتاق تورعا شىعارىلادى. ەلدىڭ سولتۇستىگىندە جاقسى ناتيجە بەرگەن ارنايى جوبا ەل شىعىسىندا دا ءسۇت ءوندىرىسىن سەرپىلتەدى، دەيدى ماماندار.
اسلان سماعۇلوۆ، «ەرتىس ا ك ك» دەپارتامەنت ديرەكتورى:
- وسى باعدارلاما اياسىندا وڭىردەگى شارۋاشىلىقتى دامىتۋعا 17 ميلليارد تەڭگە قۇيىلدى. سونىڭ جەتەۋى ءسۇت- تاۋارلى فەرمالارىن دامىتۋعا باعىتتالعان. ونىڭ التاۋى ءساتتى ىسكە استى، ال بىرەۋىن بيىلعا جوسپارلاپ وتىرمىز. بولاشاقتا مەملەكەتتىڭ كومەگىمەن تاعى ون جوبانى ىسكە اسىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
دەمەك، الداعى جىلدارى ءسۇت زاۋىتتارى شيكىزاتتان قىسىلماي، تولىق قۋاتقا كوشۋى دە مۇمكىن.
