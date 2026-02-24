شىعىس قازاقستاندا بيىل اڭشىلارعا 700 دەن استام قاسقىردى اتۋعا رۇقسات بەرىلدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قاسقىر سانىن رەتتەۋ شارالارى كۇشەيتىلىپ جاتىر.
وڭىردە قاسقىر سانىن رەتتەۋ ماقساتىندا وسى جىلى 736 ءتۇز تاعىسىن اتۋعا رۇقسات بەرىلدى. بۇل تۋرالى وبلىستىق اڭشىلار جانە بالىقشىلار قوعامدىق بىرلەستىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- اتالعان شارا شىعىس قازاقستانداعى اۋىلدىق وكرۋگتەردە جىرتقىشتاردىڭ ءتورت تۇلىككە شابۋ دەرەكتەرىن ازايتۋعا جانە احۋالدى تۇراقتاندىرۋعا باعىتتالعان. قاسقىردى اتۋعا رۇقساتتار ءتيىستى كۋالىگى بار، قارۋدى ساقتاۋ مەن الىپ جۇرۋگە رۇقساتى راسىمدەلگەن اڭشىلارعا عانا بەرىلدى. رۇقساتتاردىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى - 2026 -جىلعى 31-جەلتوقسانعا دەيىن، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
بۇگىندە وبلىستاعى قاسقىر سانى 1600-دەن اسادى. رەتتەۋ جۇمىستارى تەك قولدانىستاعى زاڭناما مەن اڭشىلىق قاعيدالارىنا سايكەس جۇرگىزىلۋى ءتيىس.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اباي وبلىسىندا قاسقىردى بايلاپ قويعانداردىڭ ۆيدەوسىنا بايلانىستى پوليتسيا تەكسەرۋ جۇرگىزگەنى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى