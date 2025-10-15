ق ز
    21:54, 15 - قازان 2025 | GMT +5

    شىعىس قازاقستاندا بىرنەشە اۋىل تاراتىلدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا بولاشاعى جوق بىرنەشە اۋىل كارتادان جويىلدى.

    Фото: видеодан скрин

    وبلىستىق ءماسليحات التاي جانە شەمونايحا اۋداندارىندا ورنالاسقان ءبىرقاتار ەلدى مەكەندى تاراتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

    التاي اۋدانىندا 3 اۋىل، اتاپ ايتقاندا سولوۆيەۆ اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى لەنينسك، مالەيەۆ اۋىلدىق وكرۋگىندەگى لاندمان جانە پارىگين اۋىلدىق وكرۋگىندەگى كۋتيحا اۋىلدارى تاراتىلدى.

    - تاراتىلعان اۋىلدار ەندى ىرگەلەس ەلدى مەكەندەردىڭ قۇرامىنا كىردى. لەنينسك - پودورليەنوك اۋىلىنىڭ، لاندمان - مالەيەۆسك اۋىلىنىڭ، ال كۋتيحا - پارىگينو اۋىلىنىڭ قۇرامىنا قوسىلدى. شەمونايحا اۋدانىندا 2 ەلدى مەكەن كارتادان جويىلدى. زارەچنوە اۋىلى - ۋست- تالوۆكا كەنتىنىڭ قۇرامىنا ەنسە، رۋليحا ستانسياسى - كامەنيەۆ اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى اۋىل قۇرامىنا قوسىلىپ وتىر، - دەپ حابارلادى ءماسليحاتتان.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ەلىمىزدە ءبىر جىلدا اۋىلداردىڭ سانى 149-عا ازايعانى حابارلانعان.

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
