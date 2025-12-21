شىعىس قازاقستاندا 150 گە جۋىق دارىگەر جەتىسپەيدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا دارىگەر تاپشىلىعى ماسەلەسى ءالى وزەكتى.
وڭىردەگى مەديتسينا سالاسىنىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى ش ق و دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ايناش كاپانوۆا ايتىپ بەردى.
- تۇرعىندارعا مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار باعىت بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ، ەرتە دياگنوستيكالاۋ، سىرقاتتانۋشىلىق پەن ءولىم-ءجىتىم كورسەتكىشتەرىن تومەندەتۋ جانە مەديتسينالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ. وسى جىلدىڭ توعىز ايىندا مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەر 10 مىڭعا جۋىق پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا وتكىزدى. سونىڭ بارىسىندا ءوڭىردىڭ 69230 تۇرعىنى قامتىلدى، - دەدى ول.
جىل كولەمىندە انا ءولىمى تىركەلمەگەن. ۆ گەپاتيتىنىڭ كورسەتكىشتەرى تومەندەپ، تۋبەركۋلەزبەن سىرقاتتانۋشىلىق ازايدى.
«اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا بيىل وبلىستا 35 جاڭا مەديتسينالىق نىسان پايدالانۋعا بەرىلدى. تاعى ءبىر نىسان قۇرىلىسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى. مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ جابدىقتالۋ دەڭگەيى %87,5- عا جەتتى.
الايدا ءالى كۇنگە دەيىن دارىگەر تاپشىلىعى ماسەلەسى شەشىلمەي كەلەدى. بۇگىندە جالپى سانى 150-گە جۋىق اق حالاتتى مامان جەتىسپەيدى. ونىڭ ىشىندە پەدياترلار، انەستەزيولوگتار، رەانيماتولوگتار، اكۋشەر-گينەكولوگتار جانە جالپى تاجىريبەلىك دارىگەرلەر كەرەك.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى