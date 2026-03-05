ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:56, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    شىعىس قازاقستاندا 120 مىڭ گەكتار جەر مەملەكەتكە قايتارىلدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ءبىر جىلدا 120 مىڭ گەكتار جەر مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلدى.

    Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

    وبلىس بويىنشا پايدالانىلماي جاتقان اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن قايتارۋ جۇمىستارى تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ش ق و جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى نادەجدا ميحەيليس ءمالىم ەتتى.

    - پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، 2022 -جىلدان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلە جاتقان جۇمىس ناتيجەسىندە وبلىس بويىنشا جالپى كولەمى 463,8 مىڭ گەكتار جەر قايتارىلدى. بىلتىر ايماق بويىنشا 120 مىڭ گەكتار جەر مەملەكەت قاراماعىنا ءوتتى، - دەدى ول.

    بۇگىندە وبلىس اۋماعى 9785,9 مىڭ گەكتاردى قۇرايدى. سونىڭ 36 پايىزى - اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى جەرلەر، ال 64 پايىزى وزگە ساناتقا جاتادى.

    - قايتارىلعان القاپتاردى ءتيىمدى پايدالانۋ - اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋ مەن جايىلىم تاپشىلىعىن ازايتۋدىڭ ماڭىزدى تەتىگى. 2026 -جىلعا بەكىتىلگەن جوسپار 40 مىڭ گەكتاردى قۇرايدى. ءقازىردىڭ وزىندە ونىڭ 14 مىڭ گەكتارى نەمەسە 35 پايىزى مەملەكەت مەنشىگىنە ءوتتى، - دەيدى ن. ميحەيليس.

    اۆتور

    بوتاكوز كەنجەحان قىزى

    قوعام شىعىس قازاقستان جاڭالىقتارى
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
