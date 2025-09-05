شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ەگىن جيناۋعا تولاسسىز جاڭبىر كەدەرگى بولىپ تۇر
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كومبايندار تۇراقتا تۇر. سەبەبى ەگىن جيناۋ جۇمىستارى تولاسسىز جاۋعان جاڭبىر سالدارىنان ۋاقىتشا توقتاپ قالعان.
وڭىردە كەيىنگى ءبىر اپتا بويى اۋا رايى قۇبىلمالى بولىپ، سوعان بايلانىستى ەگىن جيناۋ قارقىنى باسەڭسىپ قالعان.
- جەر ىلعال بولعاندا، تەحنيكا ەگىستىككە شىعا المايدى. ءبىراق كۇن اشىلا سالىسىمەن، ديقاندار بوسقا كەتكەن ۋاقىتتىڭ قارىمتاسىن وتەيدى دەپ سەنەمىز. سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، الداعى اپتادا اۋا رايى قولايلى بولادى، - دەدى ش ق و اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى اجار قاجىبەكوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى ەگىن جيناۋ ناۋقانىن وتكەن جىلمەن سالىستىرۋعا كەلمەيدى.
- 2024 -جىلى ءونىم مول بولدى. ال وسى جىلعى جاعداي قيىنداۋ. ءبىر قۋانتارلىعى، استىقتىڭ ساپاسى جوعارى. اسىرەسە ءداندى داقىلداردىڭ ونىمدىلىگى جاقسى. قازىر ورتا ەسەپپەن گەكتارىنان 24,6 سەنتنەردەن جينالىپ جاتىر. وتكەن جىلى بۇل كورسەتكىش 22,3 سەنتنەر بولعان. بۇل ءار القاپتىڭ تيىمدىلىگى ارتقانىن كورسەتەدى، - دەدى ا. قاجىبەكوۆا.
بۇگىندە وبلىستا 117,8 مىڭ گەكتار ءداندى جانە ءداندى-بۇرشاقتى داقىلدار جينالعان. بۇل بارلىق القاپتىڭ جارتىسىنا جۋىعىن قۇرايدى.
ايماقتاعى نەگىزگى ءداندى داقىل - بيداي. بيىل ول 162,9 مىڭ گەكتارعا ەگىلدى. قازىردىڭ وزىندە 146,3 مىڭ تونناسى جينالدى.
اسبۇرشاقتىڭ %97,7 القابى ورىلدى. ونىڭ ونىمدىلىگى دە ارتتى. ناقتى ايتقاندا، بيىل گەكتارىنان 27,3 سەنتنەردەن، ال بىلتىر 17,3 سەنتنەر بولعان.
كوكونىس داقىلدارىنان پياز بەن ءسابىزدىڭ بەستەن ءبىرى، كارتوپتىڭ ازىرگە %10- ى عانا جينالدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قازاقستاندا 5,9 ميلليون توننا استىق جينالعانى حابارلانعان.
اۆتور
تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى