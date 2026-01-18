شىعىس قازاقستان تۇرعىندارى 50- گرادۋسقا دەيىنگى ايازدى قالاي وتكەرىپ جاتىر
وسكەمەن. KAZINFORM — شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اۋا رايى كۇرت سۋىتىپ كەتتى. كەي ەلدى مەكەندەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 56 گرادۋسقا دەيىن تومەندەگەن.
وبلىستاعى ەڭ سۋىق جەر
مارقاكول اۋدانى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 18- قاڭتار كۇنى تاڭەرتەڭ شاناعاتتى اۋىلىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 56- گرادۋسقا دەيىن تومەندەگەن. بۇل ەلدى مەكەندەگى ەڭ سۋىق تاريحي كورسەتكىش 1969 -جىلى تىركەلىپ، 62- گرادۋسقا جەتكەن ەدى.
مۇنداي كليماتتىق جاعداي اۋىلدىڭ گەوگرافيالىق ورنالاسۋىنا دا بايلانىستى. شاناعاتتى شاعىن ويپاتتا ورىن تەپكەن. قازىرگى تاڭدا وسىندا شامامەن 60 ادام تۇرادى. ازىناعان ايازعا قاراماستان مەديتسينالىق پۋنكت، دۇكەن ءوز جۇمىسىن جالعاستىرىپ كەلەدى.
مارقاكول اۋدانىنىڭ اكىمى رۇستەمبەك كەمەشيەۆتىڭ ايتۋىنشا، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ەتى قاتال قىسقا ابدەن ۇيرەنگەن.
— بۇل وبلىستاعى ەڭ الىس ءارى سۋىق ەلدى مەكەندەردىڭ ءبىرى. مۇنداعى تۇرعىندار وسىنداي جاعدايدا ۇزاق جىل بويى ءومىر ءسۇرىپ كەلەدى، ايازبەن كۇرەسۋدى جاقسى مەڭگەرگەن. قازىرگى تاڭدا توتەنشە جاعدايلار تىركەلگەن جوق، دەسە دە احۋال تۇراقتى باقىلاۋدا، — دەدى اۋدان باسشىسى.
وسىنداي جاعداي التاي اۋدانىندا دا بايقالىپ وتىر. پارىگينو اۋىلىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 53- گرادۋسقا دەيىن تومەندەگەن. اۋدان اكىمى رەنات كۋرمامبايەۆ ەلدى مەكەننىڭ سۋىققا الدىن الا دايىندالعانىن ايتتى.
— الەۋمەتتىك جانە كوممۋنالدىق نىساندار تۇراقتى جۇمىس ىستەپ تۇر، اپاتتىق اجىراتۋلار جوق. بارلىق قىزمەت قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر، جاعداي تولىق باقىلاۋدا، — دەدى ول.
سينوپتيكتەر بولجامى مەن مامانداردىڭ ەسكەرتۋلەرى
«قازگيدرومەت» رمك مالىمەتىنشە، تۇنگى ۋاقىتتا وبلىس اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 40- گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن. كەيبىر اۋدانداردا تۇمان كۇتىلەدى. وسكەمەن قالاسىندا دا وسىعان ۇقساس اۋا رايى بولجانىپ وتىر.
وسىعان بايلانىستى تۇرعىندارعا ەلدى مەكەندەردەن تىس جەرلەرگە شىعۋدى شەكتەۋ جانە قاۋىپسىزدىك شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋ ۇسىنىلادى.
وبلىستىق ت ج د مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى نۇرجان ءومىرجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كەزدە ۇيلەر مەن پاتەرلەردە ەلەكتر جىلىتقىشتار مەن پەشتەردە جۇكتەمە ارتادى. سوندىقتان ولاردىڭ جۇمىسىنا نازار اۋدارۋ كەرەك.
— پەشتى ۇنەمى قىزدىرماڭىز، شامادان تىس قىزىپ كەتپەس ءۇشىن ءۇزىلىس جاساۋ قاجەت. بالالارعا پەش جاعۋدى سەنىپ تاپسىرۋعا بولمايدى. جىلىتقىشتى جەلىگە قوسپاس بۇرىن سىم مەن شتەپسەلدى تەكسەرۋ كەرەك. ونىڭ ۇستىنە زاتتاردى كەپتىرۋگە تىيىم سالىنادى، — دەيدى ول.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمدىگىنەن تۇرعىنداردىڭ پاتەرلەرى سالقىن بولىپ قالمايتىنىن ءمالىم ەتتى. ايماقتاعى بارلىق جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارى كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە اۋىستىرىلدى، ال پاتەرلەر مەن ۇيلەردەگى جىلۋ تۇراقتى تۇردە قامتاماسىز ەتىلۋدە.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى