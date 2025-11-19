شىعىس قازاقستان تاسجولىندا جالعىز قونجىق ءجۇر
استانا. KAZINFORM - وسكەمەن -ريددەر تراسساسىندا جۇرگىزۋشى جول جيەگىنە دەيىن جاقىنداپ كەلگەن قونجىقتى كورگەن، دەپ حابارلايدى Kazinform.
اۋەسقوي تۇسىرىلىمدە كىشكەنتاي جىرتقىشتىڭ جولعا شىعىپ، ارتىنشا ورمانعا قاراي جۇگىرىپ كەتكەنى انىق كورىنەدى. قونجىعىنىڭ جانىندا باسقا ايۋلار بولماعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كۇزدىڭ سوڭىندا قونجىقتىڭ جالعىز ءجۇرۋى - الاڭداتارلىق جاعداي.
- بىزگە بۇل جونىندە ەشقانداي شاقىرۋ تۇسكەن جوق، ءبىراق بۇل احۋالدى نازاردا ۇستايمىز. ەگەر قونجىق اناسىز قالعان بولسا، ونى قولعا تۇسىرۋگە تۋرا كەلەدى. بۇرىن ريددەردەن تابىلعان قونجىق سياقتى، زووباقپەن كەلىسىپ، سوندا جەتكىزۋ قاجەت بولادى. ويتكەنى ول تابيعاتتا جالعىز ءوزى ءومىر سۇرە المايدى، - دەدى ش ق و ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ جەدەل جاساعى.
ۆەدومستۆو ماماندارى ايۋدىڭ ءالى قىستاۋعا كەتپەگەنىنە الاڭداۋدىڭ قاجەت ەمەستىگىن ايتادى.
- كۇنتىزبە بويىنشا ءالى كۇز، قار جاۋسا دا. ايۋلار ماي جيناپ ۇلگەرۋى مۇمكىن، ولار ءوز بيولوگيالىق تارتىبىمەن ءومىر سۇرەدى. قيىنى - قونجىقتىڭ جالعىز ءجۇرۋى. ول جاس، بۇل كەزەڭدە ول اناسىنىڭ باقىلاۋىندا بولۋى كەرەك. دەمەك، ايۋعا بىرنارسە بولعان. ايۋ ۇيىقتاپ قالىپ، قونجىقتىڭ ىننەن قاشىپ شىعۋى مۇمكىن ەمەس، - دەپ ءتۇسىندىردى جەدەل جاساق وكىلدەرى.
قازىر ماماندار قونجىق بايقالعان اۋماق تۋرالى اقپارات جيناپ جاتىر. ورمان قورعاۋشىلار كەز كەلگەن جابايى اڭنىڭ جول ماڭىندا پايدا بولۋى ولاردىڭ دا، ادامداردىڭ دا قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەتىنىن ەسكە سالادى.
بۇعان دەيىن ريددەردە تابىلعان قونجىقتىڭ وسكەمەن زووباعىنا جەتكىزىلگەنى حابارلانعان.