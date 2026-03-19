شىعىس قازاقستان اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق ومارعا ەكى باپ بويىنشا ايىپ تاعىلدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق وماردىڭ سوتى باستالادى.
بۇگىن وسكەمەن قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىندا شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق ومارعا قاتىستى سوت پروتسەسى باستالادى. بۇل تۋرالى سوت كابينەتىندەگى قۇجاتتا جاريا ەتىلدى.
- جاقسىلىق ومارعا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابى 3-بولىگىنىڭ 1, 2-تارماقتارى (ءىرى مولشەردەگى الاياقتىق) جانە 366-بابى 3-بولىگىنىڭ 3-تارماعى (ءىرى مولشەردە پارا الۋ) بويىنشا قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاسادى دەگەن ايىپتار تاعىلىپ وتىر، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ش ق و اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق ومارعا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانى جايلى حابارلاعان.
ال ودان بۇرىن ش ق و اكىمدىگى اتالعان لاۋازىمدى تۇلعاعا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ەدى. اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، لاۋازىمدى تۇلعا دەنساۋلىعىنا بايلانىستى ۋاقىتشا ەڭبەك دەمالىسىنا شىققان.
بوتاكوز كەنجەحان قىزى