شىعىس قازاقستاندا قىتاي ازاماتتارى قاتىسقان زاڭسىز التىن ءوندىرۋ ءىسى بويىنشا ۇكىم شىقتى
استانا. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا زاڭسىز التىن وندىرگەن توپ مۇشەلەرى باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىس پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ۇ ق ك د، پ د جانە ە ت د- مەن بىرلەسىپ باعالى مەتالداردى زاڭسىز ءوندىرۋ بويىنشا قىلمىستىق توپتىڭ جولىن كەستى.
بىرلەسكەن شارا بارىسىندا 2025 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ۇلكەن جانە كىشى شىبىندى وزەندەرىنىڭ القابىندا زاڭسىز جۇمىستاردى جۇزەگە اسىرعان شەتەل ازاماتتارى ۇستالىپ، ارنايى تەحنيكا، جابدىقتار، قۇرامىندا التىنى بار شيكىزات جانە اقشالاي قاراجات تاركىلەندى.
وبلىس تۇرعىندارىنىڭ توبى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى 2024- 2025 -جىلدارى ۇلان اۋدانىنىڭ اۋماعىنداعى ورمان قورىنا زيان كەلتىرە وتىرىپ، ءوز بەتىنشە زاڭسىز التىن ءوندىرۋدى ۇيىمداستىرعانى انىقتالدى.
قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى. پروكۋرور سوتقا جەر قويناۋىن زاڭسىز پايدالانۋدى راستايتىن تۇبەگەيلى دالەلدەر ۇسىندى، ونىڭ ناتيجەسىندە قاسكويلەر زاڭسىز تۇردە 15 ك گ التىن وندىرگەن. مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن جالپى شىعىن 766 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سوتتى جاسالعان قىلمىستىڭ اۋىرلىعىنا جانە ەكولوگيالىق زياننىڭ اۋقىمىنا جازا تاعايىنداۋعا باعىتتادى.
- وسكەمەن قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىمەن 2026 -جىلعى 21 -شىلدەدە سوتتالۋشىلار اسا ءىرى مولشەردە باعالى مەتالداردى زاڭسىز وندىرگەنى ءۇشىن كۇنالى دەپ تانىلىپ، ءارتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا سوتتالدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن ش ق و- دا زاڭسىز التىن وندىرگەن توپتان 40 مىڭ دوللار مەن التىن تاركىلەنگەنى بەلگىلى بولدى.