شىعىس قازاقستاندا قوس ازاماتتىقپەن جۇرگەن 6 ادام ەلدەن شىعارىلدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قوس ازاماتتىعى بار 6 ادام ەلدەن شىعارىلدى.
ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، جىل باسىنان بەرى كوشى-قون قىزمەتىنىڭ ماماندارى 450 دەن استام ادامنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتىعىنان شىققانىن تىركەدى. ولاردىڭ باسىم بولىگى كورشى مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعىن العان.
- زاڭ تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن 31 ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ونىڭ ىشىندە 24 ازامات شەتەلدىك ازاماتتىقتى العانى تۋرالى ۋاقتىلى حابارلاماعان، ال ازاماتتىعىن جوعالتقاننان كەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇجاتتارىن زاڭسىز پايدالانعان 6 شەتەلدىك ازامات سوت شەشىمىمەن ەل اۋماعىنان شىعارىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
انىقتالعان جاعدايلاردىڭ ءبىرى وسكەمەن قالاسىنىڭ 43 جاستاعى تۇرعىنىنا قاتىستى. ول 2024-جىلدىڭ قازان ايىندا وزگە مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعىن العانىمەن، زاڭدا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ىشكى ىستەر ورگاندارىنا حابارلاماعان. وسىلايشا، ايەلدەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتىعىنان شىعارىلىپ، ەل قۇجاتتارى تاركىلەندى.
وسى رەتتە، ءتارتىپ ساقشىلارى وزگە مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعىن العان جاعدايدا، ازاماتتار 30 كۇن ىشىندە بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ورگاندارىنا حابارلاپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتاردى تاپسىرۋعا مىندەتتى ەكەنىن ەسكەرتەدى. بۇل تالاپتى بۇزعاندارعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعان 181 ادام جاۋاپقا تارتىلعانى حابارلانعان.