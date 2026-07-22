شىعىس قازاقستاندا ەكولوگيالىق تالاپ كۇشەيتىلەدى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كاسىپورىنداردان اۋاعا تارايتىن زياندى زاتتاردى باقىلاۋ جۇيەسى جاڭعىرتىلادى. ەكولوگتار زاۋىتتار مەن جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارى ءۇشىن اتموسفەراعا تارايتىن زياندى زاتتاردىڭ شەكتى كولەمىن ناقتىلاپ، ارنايى كەستە ازىرلەمەك.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ ساراپشىلارى جەرگىلىكتى بيلىك پەن ءىرى كاسىپورىندارعا وسكەمەندەگى اۋا ساپاسىن جاقسارتۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى ۇسىندى. ونەركاسىبى دامىعان وسكەمەندە اتموسفەراعا بىلتىر 158 مىڭ توننا زياندى زات تاراعان. ءوندىرىس ورىندارىنىڭ شىعارىندىلارى، اۆتوكولىكتەردەن بولىنەتىن گاز جانە پەش جاعاتىن جەكە سەكتوردىڭ ءتۇتىنى اۋانى لاستاپ جاتىر.
ەكولوگيا دەپارتامەنتى بۇل كورسەتكىشتەردى ستاتسيونارلىق باقىلاۋ بەكەتتەرىنەن جيناقتاعان. ەندى ماماندار شىعارىندىلاردى ەسەپتەۋ ءتاسىلىن قايتا قاراپ، ناقتى كورسەتكىشتەردى انىقتاۋدى كوزدەپ وتىر. ءار كاسىپورىن اۋاعا شىعارىلاتىن زياندى زاتتاردىڭ كولەمىن كورسەتىپ، مەملەكەتتىك ورگانداردان كەلىسىم الادى. بۇدان بولەك، قورشاعان ورتانى قورعاۋعا باعىتتالعان ەكولوگيالىق باعدارلامالارىن ازىرلەيدى.
اسەت سۇلەيمەنوۆ، وبلىستىق ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى:
- جاڭارعان جۇيەدە بارلىعى انىق كورسەتىلەدى. ياعني ءار كاسىپورىننىڭ اتموسفەراعا قانشا كولەمدە زياندى زات شىعاراتىنى ناقتى بەرىلىپ وتىرادى. ەكولوگ داۋلەت اسانوۆ شىعارىندىلاردى باقىلاۋ جۇيەسىن دە جەتىلدىرۋ كەرەك ەكەنىن ايتادى. ونىڭ پىكىرىنشە، ارنايى داتچيكتەردى تەك كاسىپورىنداردىڭ اۋماعىنا عانا ەمەس، شاعىن اۋداندارعا دا ورناتۋ كەرەك. «بارلىق كورسەتكىش حالىققا قولجەتىمدى ونلاين- بازاعا بىرىكتىرىلۋى قاجەت»، - دەيدى سالا مامانى.
داۋلەت اسانوۆ، ەكولوگ:
- قازىر كاسىپورىنداردىڭ ەميسسيالارىنىڭ كولەمىن ءبىز ولاردىڭ ايتۋى بويىنشا عانا بىلەمىز. ويتكەنى ولار وزدەرى ناقتى ەميسسيالارىنىڭ كولەمىن جاقسى بىلەدى. الايدا مەملەكەتتىك ورگاندارعا قالاي كەرەك، سولاي بەرىپ وتىر. ەگەر ول اقپارات اۆتوماتتى تۇردە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بازاسىنا ءتۇسىپ جاتسا، وندا ول مالىمەتتەردى ءبىز تۋراسىنان بىلەتىن بولامىز. ودان كەيىن الداي المايدى. قازىر وبلىستاعى ونەركاسىپتىك كاسىپورىنداردا ەكولوگيالىق مونيتورينگ جۇرگىزەتىن 15 اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيە بار. ال شاعىن قازاندىقتار مەن جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىندا مۇنداي باقىلاۋ قۇرىلعىلارى ورناتىلماعان. سوندىقتان جوبا ءالى دە پىسىقتالۋى كەرەك. وبلىس اكىمدىگىنىڭ رەسمي مالىمەتىنشە، 2021 -جىلدان بەرى زاۋىتتاردان تارايتىن زياندى زاتتار كولەمى 8 پايىزعا ازايعان. «دەگەنمەن ەسەپكە الىنباعان نىساندار دا بار»، - دەيدى ماماندار.
24.kz