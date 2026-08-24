شىعىس قازاقستاندا جارتاسقا «سانكت-پەتەربۋرگ» دەپ جازعان شەتەلدىكتەر جازالاندى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى سىبە كولى ماڭىنداعى جارتاسقا «سانكت-پەتەربۋرگ» دەگەن جازۋ قالدىرعان شەتەلدىكتەرگە ايىپپۇل سالىندى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
وقيعا كۋاگەرلەرى بولعان جاعدايدى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ، الەۋمەتتىك جەلىگە جاريالاعان. جازبا الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى. كوپشىلىك تۋريستەردىڭ تابيعي نىساندى بۇلدىرگەنىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. پوليتسيا قۇقىق بۇزۋشىلاردى انىقتادى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، جارتاستى بۇلدىرگەندەر - شەتەل ازاماتتارى. ولارعا قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 505-بابى بويىنشا اكىمشىلىك ماتەريال تولتىرىلدى. قۇقىق بۇزۋشىلارعا 86500 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار پوليتسەيلەر تۋريستەرمەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. شەتەل ازاماتتارىنا جارتاستاعى جازۋدى ءوشىرۋ مىندەتتەلدى.