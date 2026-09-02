شىعىس قازاقستاندا ايۋلار قالانىڭ ىشىنە كەلىپ ءجۇر
استانا. قازاقپارات - ايۋلار اۋىل تۇرماق، قالانى توڭىرەكتەي باستادى. شىعىس قازاقستاندا تۇرعىنداردان 40-تان استام شاعىم ءتۇستى. اسىرەسە شەتكەرى ۇيلەردىڭ تۇرعىندارى الاڭداپ وتىر.
ءتىپتى جىرتقىش وسكەمەن قالاسىنا دا كەلىپ-كەتىپ جۇرگەنگە ۇقسايدى. تاياۋدا سۋ ەلەكتر ستانسياسىنىڭ تۇسىندا بەينەتاسپاعا ىلىككەن. سوسىن ريددەر توڭىرەگىندە كوپ. قالا ماڭىن ارالاعان جەرگىلىكتى فوتوگراف ءبىر كۇندە 11 ايۋدى سۋرەتكە تۇسىرگەن. تاياۋدا ومارتادا جۇرگەن ازاماتتى دا ايۋ تالاپ تاستاعان ەدى. جىرتقىشتىڭ كوبەيگەنىن ماماندار دا راستايدى.
سەرگەي كارماننيكوۆ، ش ق و ورمان جانە اڭشىلىق شارۋاشىلىعى جەدەل قيمىل وتريادى باستىعىنىڭ ورىنباسارى:
- كوبىنەسە ادام تۇراتىن اۋماققا ەنەسىنەن ەندى اجىراعان قونجىقتار جاقىندايدى. ال ءىرى ايۋلار بۇنىڭ قاۋىپتى ەكەنىن سەزەدى، سوندىقتان اسا جولامايدى. جىرتقىشتار يەن جاتقان ساياجايلارعا دا ءۇيىر. ويتكەنى سول جەردەگى جەمىس-جيدەكتى قورەك ەتەدى.
24.kz