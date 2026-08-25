شىعىس قازاقستاندا ايۋدان زارداپ شەككەن ەر ادامنىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى ريددەر قالاسىندا ايۋ 58 جاستاعى تۇرعىنعا شابۋىلداعان. بىرنەشە جەرىندەگى سۇيەگى سىنىپ، دەنەسىندە جىرتىلعان جانە تىستەلگەن جاراقاتتار كوپ بولعان ول امان قالدى. قازىر ول اۋرۋحانادان شىعارىلىپ، ۇيىنە جىبەرىلدى.
وقيعا 29 -شىلدەدە بولعان. ەر ادام ريددەر قالالىق اۋرۋحاناسىنىڭ تراۆماتولوگيا بولىمىنە اۋىر جاعدايدا جەتكىزىلگەن.
قالالىق اۋرۋحانانىڭ باس دارىگەرىنىڭ ورىنباسارى ارداگۇل بايىسبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، ايۋ ەر ادامنىڭ باسىنان، قولىنان جانە سول اياعىنان جاراقاتتاعان.
- ناۋقاستىڭ ەكى قولىنىڭ ساۋساقتارى مەن سول جاق بالتىرى سىندى. سونىمەن قاتار باسىندا، ەكى بىلەگى مەن قولىندا، سول جاق بالتىرىندا كوپتەگەن تىستەلگەن- جىرتىلعان جاراقاتتار بولدى. بۇل اۋىر دارەجەدەگى جاراقاتتار، - دەدى ول.
ەر ادام 19- تامىزعا دەيىن ستاسيوناردا ەم قابىلداعان. قازىر ول ۇيىندە، ومىرىنە ەشقانداي قاۋىپ ءتونىپ جوق.
وقيعا ريددەر قالاسىنىڭ ماڭىنداعى ومارتادا بولعان. ەر ادام جالعىز بولماعان. وعان ايۋدان قورعانۋعا بىرگە بولعان ەكى ادام كومەكتەسكەن. وسىدان كەيىن جىرتقىش ورمانعا قاراي كەتىپ قالعان. ايۋدىڭ ادامعا شابۋىل جاساۋىنا ناقتى نە سەبەپ بولعانى ازىرگە بەلگىسىز.
بۇل جاعداي شىعىس قازاقستاندا ايۋلاردىڭ ەلدى مەكەندەرگە ءجيى جاقىنداي باستاعانىنىڭ تاعى ءبىر دالەلى بولىپ وتىر. بۇعان دەيىن ءوڭىردىڭ بىرنەشە اۋدانىنان جىرتقىش اڭداردىڭ ەلدى مەكەن ماڭىندا جۇرگەنى تۋرالى حابار تۇسكەن. وسىعان بايلانىستى جەدەل ارەكەت ەتۋ جاساعىنىڭ ينسپەكتورلارى تۇنگى كەزەكشىلىككە كوشكەن.
ايۋلار ۇلكەن نارىن، اسۋبۇلاق اۋىلدارىندا جانە ريددەر، سەرەبريانسك قالالارىندا بايقالعان. ءتىپتى وسكەمەندە دە ءتۇز تاعىلارىنىڭ ءبىرى ابلاكەتكا شاعىن اۋدانىنداعى س ە س- تەگى ايلاق ماڭىنداعى بەينەباقىلاۋ كامەراسىنا ءتۇسىپ قالعان.
اۆتورلار
بوتاكوز كەنجەحان قىزى