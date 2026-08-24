شىعىس قازاقستاندا ايۋ 58 جاستاعى ەر ادامعا شابۋىل جاسادى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 58 جاستاعى ەر ادامعا ايۋ شابۋىل جاسادى. وقيعا ريددەر قالاسىنا جاقىن ماڭداعى ومارتادا بولعان. ايۋ دەمالىس بازاسىنىڭ جانىندا ەر ادامعا تاپ بەرگەن.
جانىندا بولعان ەكى ادام وعان كومەكتەسىپ، جىرتقىشتى قۋىپ جىبەرگەن. زارداپ شەككەن ازاماتتىڭ باسى، قولى مەن اياعىنان كوپتەگەن جاراقات العانى انىقتالدى. سونداي-اق ونىڭ بىرنەشە جەرىندە اشىق سىنىق بولعان. ەر ادام بىرنەشە كۇن جانساقتاۋ بولىمىندە ەم قابىلداپ، كەيىن تراۆماتولوگيا بولىمىنە اۋىستىرىلعان. 19-تامىزدا ناۋقاس اۋرۋحانادان شىعارىلدى. قازىر ول ەمىن ءۇي جاعدايىندا جالعاستىرىپ جاتىر.
ادامعا شابۋىل جاساعان ايۋدى ينسپەكتورلار اتىپ ءولتىردى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ۋاقىتتا جابايى اڭدار ازىق ىزدەپ ەلدى مەكەندەرگە ءجيى جاقىنداي باستاعان. بۇعان ورمانداعى قۋاڭشىلىق پەن ۇسىكتىڭ سالدارىنان جيدەك پەن سامىرسىن جاڭعاعىنىڭ ازايۋى سەبەپ بولىپ وتىر.
24.kz