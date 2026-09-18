شىعىس قازاقستاندا 36 جۇرگىزۋشى ءومىر بويىنا كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى
استانا. قازاقپارات- شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 36 جۇرگىزۋشى ءومىر بويىنا كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرۋ قايتالاما قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا ءتيىس. الايدا جىل باسىنان بەرى شىعىس قازاقستان وبلىسىندا بۇعان دەيىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان 56 ادامنىڭ ماساڭ كۇيدە كولىك تىزگىندەگەنى انىقتالدى. قايتالانعان زاڭ بۇزۋشىلىقتار بويىنشا قىلمىستىق ىستەر قوزعالدى. ونىڭ ىشىندە 36 قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت ايىپتاۋ ۇكىمدەرىن شىعاردى. جۇرگىزۋشىلەر قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرىلدى.
مۇنداي ارەكەت ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 346-بابىندا جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. زاڭ بۇعان دەيىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان ادامنىڭ ماساڭ كۇيدە كولىك تىزگىندەگەنى ءۇشىن جازا بەلگىلەيدى. بۇل تالاپتار تەك اۆتوكولىكتەرگە عانا قاتىستى ەمەس. 2025 - جىلعى 5 -ساۋىردەن باستاپ موپەدتەر مەحانيكالىق كولىك قۇرالدارى ساناتىنا جاتقىزىلىپ، مىندەتتى مەملەكەتتىك تىركەۋگە جاتادى. سوندىقتان موپەد تىزگىندەگەن ازاماتتارعا دا ماساڭ كۇيدە جۇرۋگە بايلانىستى زاڭنامادا كوزدەلگەن جاۋاپكەرشىلىك قولدانىلادى.