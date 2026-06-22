شىعىس قازاقستاندا 28 اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتتى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ىشىمدىكتەن باس تارتقان اۋىلدار سانى 28-گە جەتتى.
ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، تارباعاتاي اۋدانىنداعى قامىستى اۋىلى تۇرعىندارى الكوگول ونىمدەرىن تۇتىنۋدان باس تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
- بۇگىندە اۋىلدا 22 ءۇي بار، وندا 89 ادام تۇرادى. تۇرعىندار سانىنىڭ ازدىعىنا قاراماستان، اۋىل حالقى قوعامدىق ومىرگە بەلسەندى ارالاسىپ، وسكەلەڭ ۇرپاقتى تاربيەلەۋگە، وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى ساقتاۋعا جانە قوعامداعى قولايلى احۋالدى نىعايتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى. «الكوگولسىز اۋىل» باستاماسىنا قوسىلۋ تۋرالى شەشىمدى جەرگىلىكتى جۇرت ەرىكتى تۇردە جانە ءبىراۋىزدان قابىلدادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
اۋىل حالقى الكوگولدەن باس تارتۋ دەنساۋلىقتى نىعايتۋعا، جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرۋعا جانە بالالار مەن جاستاردى تاربيەلەۋگە قولايلى جاعداي جاساۋعا ىقپال ەتەتىندىگىن جەتكىزدى.
وسىلايشا، قامىستى اۋىلى وسى باستامانى قولداعان شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى 28-ءشى ەلدى مەكەن اتاندى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن جامبىل وبلىسىندا 56 اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتقانى حابارلانعان.