شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اۋىلىندا قاتتى داۋىلدان ۇيلەر مەن شارۋاشىلىق قۇرىلىستار ءبۇلىندى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ گلۋبوكوە اۋدانىنداعى مالوۋبينكا اۋىلىندا قاتتى جەل تۇرعىن ۇيلەر مەن شارۋاشىلىق قۇرىلىستارعا زاقىم كەلتىردى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، داۋىل سالدارىنان بىرنەشە تۇرعىن ءۇيدىڭ شاتىرى ۇشىپ، اۋلاداعى شارۋاشىلىق عيماراتتار بۇلىنگەن. قازىرگى ۋاقىتتا كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمىن انىقتاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
گلۋبوكوە اۋدانىنىڭ اكىمى ەلدار تۇماشينوۆتىڭ ايتۋىنشا، ماماندار زارداپ شەككەن نىسانداردى تولىق تەكسەرىپ بولعاننان كەيىن تۇرعىندارعا قاجەتتى كومەك كورسەتىلەدى.
- داۋىلدىڭ سالدارى شىنىمەن دە اۋىر. قاتتى جەل تۇرعىن ۇيلەردىڭ شاتىرىن ۇشىرىپ، شارۋاشىلىق قۇرىلىستارعا زاقىم كەلتىردى. قازىر ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز - كەلتىرىلگەن شىعىندى جەدەل باعالاپ، كومەككە مۇقتاج تۇرعىندارعا مۇمكىندىگىنشە قولداۋ كورسەتۋ. مالوۋبينكا اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى قيىندىقتا جالعىز قالمايدى، - دەدى ول.
اۋدان اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، تەكسەرۋ جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنىڭ كولەمى ايقىندالىپ، زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ تەتىكتەرى بەلگىلەنەدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن وسكەمەندە قاتتى جەلدەن 5 ءۇيدىڭ شاتىرى بۇلىنگەنى حابارلانعان.