شىعىس قازاقستان جولدارىندا ىستىققا بايلانىستى شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - اپتاپ ىستىقتان جامبىل، پاۆلودار، تۇركىستان وبلىسىنداعى بەتون جابىندى جولدار ءبۇلىنۋى مۇمكىن. ەلدىڭ شىعىسىندا دا مي قايناتار اپتاپ - تەرمومەتر باعانى 36 گرادۋستان تۇسپەي تۇر. سول سەبەپتى وڭىردە جۇك تاسىمالدايتىن كولىكتەر قوزعالىسىن باقىلاۋ كۇشەيدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى اۆتوموبيل جولدارى تاڭ اتا قىزا باستايدى. ويتكەنى بىرنەشە كۇننەن بەرى وڭىردە تاڭعى ساعات 9-دا 30 گرادۋستىق ىستىق بولىپ تۇر. «قازاۆتوجول» ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، اپتاپتا بەتونجابىندى جولداردىڭ بەتى 60-70 گرادۋسقا دەيىن قىزادى. شىعىس قازاقستان وبلىستىق كولىك ينسپەكسياسى پروفيلاكتيكالىق رەيد ۇيىمداستىرىپ، ءبىر وسكە 8 توننادان استام جۇكتەمەسى بار كولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويدى. ولار كۇندىز كەمپينگتە تۇرادى. جۇرگىزۋشىلەر بۇعان تۇسىنىستىكپەن قاراپ وتىر.
فارحات بۇقاربايەۆ، كولىكتىك باقىلاۋ ينسپەكسياسىنىڭ باس مامانى:
- ق ر كولىك مينيسترلىگى اۆتوموبيل كولىگى جانە كولىكتىك باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ش ق و بويىنشا كولىكتىك باقىلاۋ ينسپەكسياسى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك مەكەمەسى ەستەرىڭىزگە سالادى. بيىلعى جىلدىڭ 1- ماۋسىمىنان 15- تامىزىنا دەيىن ساعات 11:00-دەن 21:00-گە دەيىن ءبىر وسكە جۇكتەمەسى 8 توننادان اساتىن، اۋا تەمپەراتۋراسى 25 گرادۋستان جوعارى بولعاندا اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
دەگەنمەن ەل اۋماعىنداعى جولدار كليماتتىق وزگەرىستەرگە ساي سالىنۋى ءتيىس. شىعىس قازاقستاندا قىسى-جازى اۋا تەمپەراتۋراسى 30- جانە 40+ گرادۋس ارالىعىندا بولادى. جولداردىڭ ساپالى سالىنۋىن ءتيىستى مەكەمەلەر قاداعالايدى.
ساياحات ءمۇساپىروۆ، جول اكتيۆتەرى ساپاسى ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ ءبولىم باسشىسى:
- سونىڭ بارلىعىنا بيىل ساپا ساراپتاماسىمەن 300-گە جۋىق تەكسەرىس جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە 618 ماتەريال سىناققا الىنىپ، ونىڭ بۇگىنگى تاڭدا 30 پايىزعا جۋىعى نورماعا سايكەس ەمەس ەكەندىگى انىقتالىپ جاتىر. بۇل ولقىلىقتاردى جويۋ بويىنشا مەردىگەر تاراپىنا، تاپسىرىس بەرۋشىگە جاڭاعى حات جولدانعان بولاتىن. قازىرگى تاڭدا ول ولقىلىقتار مەردىگەر تاراپىنان جوندەلۋ ۇستىندە.
ەل اۋماعىندا جالپى ۇزىندىعى 1,5 مىڭ شاقىرىم بەتونجابىندى جول بار. شەكتەۋ سول اۆتوموبيل جولدارىنىڭ بۇتىندىگى ءۇشىن ەنگىزىلىپ وتىر. ماماندار بۇلىنگەن جەرلەردى تەز ارادا انىقتاپ، جوندەۋگە كۇش سالادى.
24.kz