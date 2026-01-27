شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ قارىنداسى ۇكىمەتتەن اعاسىنىڭ مەرەيتويىن تويلاماۋدى سۇرادى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى قىرعىز جازۋشىسى شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ قارىنداسى روزا ايتماتوۆا قىرعىزستان ۇكىمەتىنە جازۋشىنىڭ 2028 -جىلى جوسپارلانعان 100 جىلدىعىن تويلاماۋدى سۇراپ، ءوتىنىش جولدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ءوتىنىشتىڭ سەبەبى - ينتەرنەتتە جانە قوعامدا قايتىس بولعان جازۋشىنىڭ اتىنا قاتىستى تەرىس اقپاراتتاردىڭ تارالۋى.
روزا ايتماتوۆا ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازۋشىنىڭ مەرەيتويىن تويلاعاننان كەيىن قارجىنىڭ دۇرىس جۇمسالماۋى تۋرالى سوزدەر قايتا كوتەرىلمەس ءۇشىن الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، ۇكىمەتتى مەرەيتويعا بولىنگەن قارجىنى قاراپايىم حالىققا كومەك كورسەتۋگە جۇمساۋعا شاقىردى.
- «ايتماتوۆتىڭ 100 جىلدىعىنا بولىنگەن قارجىنى باسقا نارسەگە جۇمساۋعا بولار ەدى» دەگەن پىكىرلەر تاعى ايتىلۋى مۇمكىن دەپ سەنەمىن. سوندىقتان ۇكىمەتتەن وسى قارجىنى حالىقتىڭ ءومىرىن جاقسارتۋعا جۇمساۋدى سۇرايمىن. بۇل ايتماتوۆقا ەڭ جاقسى ەستەلىك بولار ەدى، - دەپ جازدى ول.
سونىمەن قاتار، روزا ايتماتوۆا قوعامدى بىرلىكتى ساقتاۋعا جانە باۋىرىنىڭ ەسىمىن قارالاماۋعا شاقىردى.
- قىمباتتى قىرعىز حالقىم، بىرەۋلەر ءبىزدىڭ قوعامىمىزدا الاۋىزدىق تۋعىزۋعا تىرىسىپ جاتقان سياقتى. ءبىز بىرلىگىمىزدى ساقتاپ، ارانداتۋلارعا تۇسپەۋىمىز كەرەك. شىڭعىس ايتماتوۆتى دارىپتەۋ نەمەسە جامانداۋ قاجەت ەمەس. جاتقان جەرى جايلى بولسىن. ەگەر سىناعىڭىز كەلسە، مەنى سىناڭىز. ونىڭ مۇمكىن بولعان كۇناسىن وزىمە الامىن. قايتىس بولعانداردىڭ رۋحىنا ءتىل تيگىزبەڭىزدەر! - دەپ ءوتىندى ول.
ەسكە سالساق، 2023 -جىلى قىرعىزستان الەمگە ايگىلى جازۋشى شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ 95 جىلدىعىن سالتاناتتى تۇردە اتاپ وتكەن بولاتىن، ونىڭ شىعارماشىلىعى الەمدى وزگەرتىپ، ادامداردىڭ كوزقاراستارى مەن دۇنيەتانىمىن كەڭەيتتى.
سونىمەن قاتار، قازاقستاندىق ونەرپازداردىڭ VI حالىقارالىق «ايتماتوۆ جانە تەاتر» فەستيۆالىنە قاتىسقانى حابارلانعان بولاتىن.
بۇدان بولەك قىرعىزستاندا شىڭعىس ايتماتوۆ تۋرالى كوركەم فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالعانى بەلگىلى بولدى.