شيپاجايدا ەمدەلۋ: مەملەكەت قانداي قولداۋ كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - شيپاجايدا ەمدەلۋ - مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا كورسەتىلەتىن الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ ءبىر ءتۇرى. بۇل قىزمەت مەملەكەت قارجىسى ەسەبىنەن تەگىن بەرىلەدى. نەگىزگى ماقسات دەنساۋلىقتى نىعايتۋعا، اعزا قىزمەتىن جاقسارتۋعا جانە ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ەم الۋ مۇمكىندىگى ادامنىڭ دەنساۋلىق جاعدايىنا جانە مەديسينالىق كورسەتكىشتەرىنە قاراي انىقتالادى. بۇل قىزمەت مۇگەدەكتىگى بار ادامنىڭ جەكە وڭالتۋ باعدارلاماسىنا ەنگىزىلەدى. وسىدان كەيىن ازامات وزىنە قولايلى جەردى الەۋمەتتىك قىزمەتتەر پورتالىنان ءوزى تاڭداي الادى.
پورتالدا قىزمەت الۋشى شيپاجايدا ەم كورسەتەتىن ۇيىمدار تۋرالى اقپاراتپەن تانىسا الادى. ءار ۇيىمنىڭ قانداي جاعداي ۇسىناتىنىن كورىپ، وزىنە قولايلى نۇسقانى تاڭدايدى.
مەملەكەت شيپاجايدا ەمدەلۋ اقىسىن بەلگىلەنگەن سوما شەگىندە تولەيدى. ەگەر تاڭدالعان قىزمەتتىڭ قۇنى وسى سومادان اسپاسا، ازامات ەمدى تەگىن الادى. ال باعاسى بەلگىلەنگەن سومادان جوعارى شيپاجايدى تاڭداعان جاعدايدا، ايىرماسىن ازاماتتىڭ ءوزى تولەۋىنە بولادى.
- شيپاجايدا ەمدەلۋ - وڭالتۋ جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. الەۋمەتتىك قىزمەتتەر پورتالىنىڭ كومەگىمەن بۇل قىزمەتتى الۋ ءتارتىبى ادامدار ءۇشىن تۇسىنىكتى ءارى ىڭعايلى بولا ءتۇستى. ازامات شيپاجايدى ءوزى تاڭدايدى، ال مەملەكەت ەمدەلۋ قۇنىن بەلگىلەنگەن قاراجات مولشەرىنە دەيىن تولەيدى. بۇل قىزمەت الۋشىنىڭ جەكە قاجەتتىلىگىن ەسكەرۋگە جانە كورسەتىلەتىن قىزمەتتىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى يليا سكۋب.
پورتالدا ساناتوريلەرگە قويىلاتىن بەلگىلى ءبىر تالاپتار قاراستىرىلعان. سونىڭ ءبىرى - مۇگەدەكتىگى بار ادامدار ءۇشىن قولجەتىمدى جاعداي جاساۋ. ادامنىڭ عيمارات ىشىندە ەركىن ءارى كەدەرگىسىز قوزعالۋىنا قاجەتتى جاعدايلار جاسالۋعا ءتيىس. ونىڭ ىشىندە پاندۋستار، مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا بەيىمدەلگەن بولمەلەر مەن سانيتارلىق ورىندار جانە باسقا دا قاجەتتى جاعدايلار بولۋى كەرەك.
مەديسينالىق كورسەتكىشتەرىنە قاراي شيپاجايدا ءارتۇرلى ەمدەۋ جانە ساۋىقتىرۋ شارالارى جۇرگىزىلەدى. ولاردىڭ قاتارىندا فيزيوتەراپيا، بالنەولوگيالىق ەم- شارالار، ەمدىك دەنە شىنىقتىرۋ جانە باسقا دا قالپىنا كەلتىرۋ پروتسەدۋرالارى بار. مۇنداي ەم-شارالار وڭالتۋ كەزىندە قول جەتكىزگەن ناتيجەنى ساقتاۋعا، ادامنىڭ ءوزىن جاقسى سەزىنۋىنە جانە كۇندەلىكتى بەلسەندىلىگىن جالعاستىرۋىنا كومەكتەسەدى.
2026 -جىلدىڭ 1- تامىزىنداعى جاعداي بويىنشا 76876 مۇگەدەكتىگى بار ادام شيپاجايدا ەم الدى. بيىل مۇنداي قىزمەتكە قاجەتتىلىك بىلدىرگەندەردىڭ جالپى سانى 147809 ادام. ەم الۋشىلاردى ساناتوريگە قابىلداۋ جىل بويى، بەلگىلەنگەن كەزەڭدەرگە سايكەس ۇيىمداستىرىلادى.
شيپاجايدا ەم الۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇل رەتتە قولجەتىمدىلىك پەن ساپانى ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرىلۋدە. ەڭ باستىسى، ءار ادامعا قاجەتتى وڭالتۋ كومەگى جەكە قاجەتتىلىكتەرىنە سايكەس جانە وزىنە قولايلى جاعدايدا ۇسىنىلۋى قاجەت.
ايتا كەتەلىك مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى ءۇي جاعدايىندا وڭالتۋ جوباسى تاعى ءتورت وڭىردە ىسكە قوسىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.