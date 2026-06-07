شي جينپيىڭ جەتى جىلدان كەيىن سولتۇستىك كورەياعا قايتا بارادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيىڭ سولتۇستىك كورەياعا بارىپ، ەل كوشباسشىسى كيم چەن ىنمەن كەلىسسوز جۇرگىزەدى. ساپار 8- 9 -ماۋسىم كۇندەرى وتەدى جانە قىتاي باسشىسىنىڭ پحەنيانعا 2019 -جىلدان بەرگى العاشقى ساپارى بولماق، دەپ حابارلايدى BBC.
حابارلاماعا سايكەس، ساپار كيم چەن ىننىڭ شاقىرۋىمەن ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. كەزدەسۋ سي شي جينپيىڭنىڭ بىرنەشە اپتا بۇرىن بەيجىڭدە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى قابىلداعانىنان كەيىن وتكەلى وتىر.
سەبەبى ۆاشينگتون، ماسكەۋ جانە بەيجىڭ سولتۇستىك كورەيا ءۇشىن نەگىزگى سىرتقى ساياسي سەرىكتەستەردىڭ قاتارىندا سانالادى.
قىتاي ك ح د ر- دىڭ باستى ەكونوميكالىق ارىپتەسى ءارى ماڭىزدى ساياسي وداقتاستارىنىڭ ءبىرى. پحەنياننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا بايلانىستى حالىقارالىق سانكسيالار ەنگىزىلگەنىنە قاراماستان، ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىس تىعىز كۇيىندە قالىپ وتىر.
كيننام ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ سولتۇستىك كورەيا ماسەلەلەرى جونىندەگى ساراپشىسى ليم ىل چحولنىڭ پىكىرىنشە، بەيجىڭ پحەنياندى ءوزىنىڭ ديپلوماتيالىق ستراتەگياسىنا بەلسەندىرەك تارتۋعا جانە وزگەرىپ جاتقان الەمدىك ءتارتىپ جاعدايىندا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ۇمتىلۋى مۇمكىن.
قىتاي مەن سولتۇستىك كورەيانى ۇزىندىعى شامامەن 1400 شاقىرىم بولاتىن ورتاق شەكارا بايلانىستىرادى. ەكى مەملەكەت اراسىندا ءوزارا قورعانىس تۋرالى كەلىسىم بار. بۇل - قىتايدىڭ باسقا مەملەكەتپەن جاساسقان جالعىز وسىنداي كەلىسىمى.
قۇجات تاراپتاردىڭ بىرىنە شابۋىل جاسالعان جاعدايدا ءوزارا قولداۋ كورسەتۋدى قاراستىرادى. 2026 -جىلى اتالعان كەلىسىمنىڭ جاسالعانىنا 65 جىل تولادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شي جينپيىڭنىڭ وسى جىلدىڭ كۇزىندە دونالد ترامپتىڭ شاقىرۋىمەن ا ق ش- قا مەملەكەتتىك ساپارمەن باراتىنى حابارلانعان.