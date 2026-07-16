KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شي جينپيڭ توقايەۆتىڭ رەفورمالارىنا جوعارى باعا بەردى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىپ جاتقان رەفورمالاردى جوعارى باعالادى.

    Си Цзиньпин высоко оценил курс реформ в Казахстане
    Фото: Акорда

    اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، ق ح ر ءتوراعاسى قازاقستان پرەزيدەنتىنە ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا ورايلى مۇمكىندىك تۋىپ وتىرعانىنا نازار اۋداردى.

    - بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا قىتاي مەن قازاقستاننىڭ ماڭگى ءارى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى جوعارى دەڭگەيگە جەتتى. ءوزارا ىقپالداستىقتى دامىتۋدىڭ الەۋەتى وتە زور. قازاقستان پرەزيدەنتى قىتايمەن دوستىق ساياسات جۇرگىزىپ وتىر. بۇل حالىقتارىمىزدىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەدى، - دەدى شي جينپيڭ.

    سونىمەن قاتار ق ح ر ءتوراعاسى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان اۋقىمدى وزگەرىستەرگە جوعارى باعا بەرىپ، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىمەن قۇتتىقتادى جانە الداعى قۇرىلتاي سايلاۋىنا ساتتىلىك تىلەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن حابارلاعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور