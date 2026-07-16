شي جينپيڭ توقايەۆتىڭ رەفورمالارىنا جوعارى باعا بەردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىپ جاتقان رەفورمالاردى جوعارى باعالادى.
اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، ق ح ر ءتوراعاسى قازاقستان پرەزيدەنتىنە ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا ورايلى مۇمكىندىك تۋىپ وتىرعانىنا نازار اۋداردى.
- بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا قىتاي مەن قازاقستاننىڭ ماڭگى ءارى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى جوعارى دەڭگەيگە جەتتى. ءوزارا ىقپالداستىقتى دامىتۋدىڭ الەۋەتى وتە زور. قازاقستان پرەزيدەنتى قىتايمەن دوستىق ساياسات جۇرگىزىپ وتىر. بۇل حالىقتارىمىزدىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەدى، - دەدى شي جينپيڭ.
سونىمەن قاتار ق ح ر ءتوراعاسى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان اۋقىمدى وزگەرىستەرگە جوعارى باعا بەرىپ، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىمەن قۇتتىقتادى جانە الداعى قۇرىلتاي سايلاۋىنا ساتتىلىك تىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن حابارلاعان ەدىك.